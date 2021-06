Un administrateur de l'entreprise Les Fermes Parent-Beauregard inc. perd la vie dans un silo-séchoir : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Denis Beauregard, administrateur de l'entreprise Les Fermes Parent-Beauregard inc., le 11 décembre 2020, à Saint-Joachim-de-Shefford.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Beauregard s'affairait à remiser la vis de transfert située entre le silo-séchoir et l'élévateur à godets. Le silo-séchoir devait être vidé complètement de son contenu à l'aide d'une pelle et d'un balai en nettoyant le grain n'ayant pu être évacué par la vis balayeuse (vis balai). Le jour de l'accident, c'était la première fois que M. Beauregard effectuait cette tâche. Il était positionné et il marchait derrière la vis balayeuse alors qu'elle était toujours en fonction. Au fur et à mesure que la hauteur de grain diminuait sur le plancher, la vis balayeuse se déplaçait plus rapidement. C'est alors que M. Beauregard est entré en contact avec la vis balayeuse et que ses jambes se sont retrouvées coincées sous l'équipement. Les secours ont été appelés sur les lieux, et M. Beauregard a été transporté à un centre hospitalier de Granby, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

L'administrateur a été coincé sous la vis balayeuse en mouvement alors qu'il effectuait le nettoyage manuel du silo-séchoir.

La méthode de nettoyage du silo-séchoir a exposé l'administrateur à entrer en contact avec la vis balayeuse alors qu'elle était en fonction.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur l'entrée dans le silo-séchoir. Avant de pouvoir reprendre les travaux, l'employeur devra soumettre à la CNESST une méthode de travail sécuritaire pour le nettoyage, dont l'arrêt de la vis balayeuse et son cadenassage avant l'entrée dans le silo.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux travaux de nettoyage à l'intérieur d'un silo muni d'une vis balayeuse, des solutions existent, notamment :

arrêter la vis balayeuse en coupant la source d'énergie et en la cadenassant;

tenir compte, s'il y a lieu, de tous les équipements reliés au silo : séquence d'arrêt, équipements à démarrage automatique, etc.;

vérifier que l'énergie est bien contrôlée : isolement efficace du circuit électrique, test de redémarrage, etc.;

respecter les consignes de sécurité des manuels d'opération des équipements;

effectuer le nettoyage manuellement ou à l'aide d'un aspirateur à grain (système vacuum).

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Union des producteurs agricoles, aux Producteurs de grains du Québec, à l'Association des marchands de machines aratoires du Québec, à l'Association des grossistes en machinisme agricole du Québec et à l'Association canadienne de sécurité agricole afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études en agriculture.

