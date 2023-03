Un accès facilité aux données sur la qualité de l'air au Québec

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Les données validées disponibles du 1er janvier 2007 au 30 janvier 2023 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec (RSQAQ) sont maintenant disponibles sur la plateforme Données Québec, au www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?organization=&q=rsqaq. Elles seront mises à jour de façon trimestrielle. Auparavant, seules cinq ans de données étaient présentées sur le site Web du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et il était possible d'obtenir les autres par le service Info-Air.

Cette mise en ligne sur la plateforme Données Québec permettra un accès facilité et gratuit aux données. Les données antérieures à 2007 disponibles au Ministère seront mises en ligne dès que possible.

Le tout est réalisé dans un souci de transparence envers la population et permet de répondre aux nombreuses demandes citoyennes.

Faits saillants :

Le Ministère compile et publie les données de la qualité de l'air de toute la province, à l'exception de celles de l'île de Montréal, qui sont diffusées par la Ville de Montréal. Celles-ci sont également accessibles sur Données Québec.

Le RSQAQ produit des données sur la qualité de l'air ambiant au moyen de stations réparties sur le territoire québécois. Le réseau actuel se compose d'une soixantaine de stations. La Ville de Montréal compte 11 stations d'échantillonnage sur son territoire.

Le service Info-Air demeure en fonction, et la tarification qui lui est associée est toujours en vigueur.

Liens connexes :

Pour consulter les données de qualité de l'air du RSQAQ et de la Ville de Montréal : www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?organization=&q=rsqaq.

Pour en savoir plus sur la qualité de l'air au Québec et sur le RSQAQ : www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/Carte.asp.

Pour consulter l'indice de la qualité de l'air : www.iqa.environnement.gouv.qc.ca/contenu/index.asp.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs