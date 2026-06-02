Une performance de champion sur le terrain. Une décennie de confiance sur les marchés.

CYBERCITÉ D'ÉBÈNE, Maurice, 2 juin 2026 /CNW/ - Ultima Markets a récemment accueilli des clients et des partenaires institutionnels à Milan pour une visite VIP d'entreprise, célébrant une convergence unique d'accomplissements, le doublé historique du FC Internazionale Milano et le dixième anniversaire d'Ultima Markets.

Suite au doublé de l'Inter, qui vient de remporter son 21e Scudetto et sa dixième Coupe d'Italie, l'événement a offert aux invités une expérience de jour de match à l'emblématique San Siro, tout en marquant une décennie de croissance pour Ultima Markets sous le thème « Dix ans de confiance. Et l'avenir en ligne de mire ».

La visite immersive a célébré la passion et le prestige du football de haut niveau. Les invités ont profité d'un accès en coulisses, découvert l'ambiance électrique du stade et réseauté dans un environnement où le sport d'élite rencontre le trading de haute performance. Ce niveau d'accès exclusif témoigne de l'engagement d'Ultima Markets à récompenser la confiance de ses clients et à offrir des expériences exceptionnelles à ses partenaires.

Une mentalité de champion, maintenant sur une scène mondiale

Le doublé met en lumière toute la stratégie et la résilience de l'Inter sous pression, des valeurs qu'Ultima Markets reflète dans son propre environnement de trading. Au cours de la décennie écoulée, Ultima Markets a stimulé la croissance institutionnelle grâce à une technologie ultrarapide et à la conformité réglementaire, remportant plus de 50 prix de l'industrie, adhérant au Pacte mondial des Nations unies et s'associant à Willis Towers Watson pour renforcer la protection des fonds.

Cet événement marquant souligne également la présence mondiale croissante d'Ultima Markets. L'entité britannique de la société, Ultima Markets UK Limited, a récemment obtenu l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA), marquant une étape importante de son expansion mondiale.

Ultima Markets exerce ses activités à l'échelle mondiale par l'entremise d'entités réglementées par la Financial Conduct Authority (FCA), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) et la Financial Services Commission (FSC), en maintenant le strict respect de la conformité réglementaire et de la confiance institutionnelle dans toutes les juridictions.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est votre passerelle de trading ultime, offrant une expérience de trading CFD sécurisée et réglementée. En tant que partenaire régional officiel du FC Internazionale Milano, nous unissons la passion du ballon rond et l'expertise en trading. Depuis 2016, nous servons des clients dans plus de 170 pays et offrons plus de 1 000 instruments financiers. Nous avons remporté plus de 50 prix internationaux, dont le Best CFD Broker Global. En tant que fier défenseur du Pacte mondial des Nations unies, nous harmonisons nos pratiques avec les objectifs de développement durable au nom de notre engagement indéfectible en faveur de la durabilité, de l'éducation et de la croissance responsable.

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SOURCE Ultima Markets