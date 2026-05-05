10 ans de confiance. Axée sur l'avenir.

CYBERCITÉ D'ÉBÈNE, Île Maurice, 5 mai 2026 /CNW/ - Ultima Markets Ltd (« UM »), société autorisée et réglementée par la Commission des services financiers de Maurice, marque son 10e anniversaire sur le thème « 10 ans de confiance. Axée sur l'avenir. » Depuis 2016, UM s'est transformée en société de courtage de premier plan mondial.

Jalons

Ultima Markets célèbre son 10e anniversaire

UM a construit un espace de trading de classe mondiale grâce à une technologie ultrarapide et à une conformité stricte, lançant le terminal UM, le MT5 basé sur l'IA et une application mobile. Parmi les principaux jalons, mentionnons l'autorisation de la Commission des services financiers de Maurice (2023), un partenariat avec Willis Towers Watson offrant une protection des fonds de 1 M$, l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (2024) et l'obtention de plus de 50 prix en date de 2026.

Célébrer des partenariats durables

Voici quelques-unes des initiatives exclusives :

Coupe Trader ultime : Un concours de trading épique pour démontrer votre supériorité.

Programme de fidélité Ultima : Un système à plusieurs niveaux qui transforme la fidélité en récompenses à long terme.

Programme de partenariat Ultima : Tirer parti de 10 ans de confiance du marché pour générer des revenus durables.

Privilèges du partenariat Inter : Événements VIP et accès à des matchs via son partenariat Inter.

Les cinq « U »

Valeurs fondamentales qui guident la prochaine décennie d'UM :

User (Utilisateur) : Concevoir en fonction des besoins des traders et éliminer les frictions.

United (Unis) : Favoriser la croissance communautaire par l'apprentissage.

Upright (Intègre) : Agir de façon transparente et éthique.

Upward (Vers le haut) : Viser une croissance continue des produits et des performances.

Upgrade (Mise à niveau) : Améliorer les compétences, les outils et les résultats des traders.

Axée sur l'avenir

Guidée par le principe des cinq « U », UM reste axée sur l'avenir en investissant dans l'innovation, la transparence et l'expansion mondiale. S'appuyant sur des avancées récentes comme Copy Trading Pro et UM Academy, elle s'engage à offrir une supériorité ultime en matière de trading et un soutien d'élite dans le monde entier.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets Ltd est autorisée et réglementée par la Commission des services financiers de Maurice, offrant une expérience de trading de CFD sécurisée et réglementée. En tant que partenaire régional officiel du FC Internazionale Milano, UM unit la passion du football à la connaissance du trading. Présent dans plus de 170 pays avec plus de 1 000 instruments, le courtier a remporté plus de 50 prix et soutient fièrement le Pacte mondial des Nations Unies, s'alignant sur les Objectifs de développement durable pour une croissance responsable. Les produits, services et initiatives décrits dans ce communiqué de presse sont offerts exclusivement par Ultima Markets Ltd. La présente communication ne s'adresse pas aux résidents du Royaume-Uni, et les produits et services qui y sont décrits ne leur sont pas destinés.

Ultima Markets (UK) Limited (« UM UK ») est une entité juridique distincte autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni. UM UK a obtenu son autorisation de la FCA en 2025. UM UK n'est pas l'objet de ce communiqué de presse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2971658/10th_Anniverary_Company_News_Banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2833372/5950873/NEW_vs_OLD_On_white_01_Logo.jpg

SOURCE Ultima Markets

CONTACT : [email protected]