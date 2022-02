QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce un don de 100 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de mener des opérations de secours, d'accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement à long terme, de renforcer leur résilience et de réaliser d'autres activités humanitaires essentielles en réponse aux besoins émergents en Ukraine et dans les pays voisins, notamment auprès des populations déplacées.

« Nous tenons à exprimer notre soutien aux communautés ukrainiennes au Canada et aux États-Unis, qui sont représentées parmi nos employés, nos distributeurs et nos clients, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Nos pensées et notre espoir d'une résolution pacifique de ce conflit sont avec vous. »

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]