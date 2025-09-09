Cette entente importante rapproche les Canadiens et Canadiennes vivant avec la MGg du remboursement par les régimes publics des traitements novateurs ZILBRYSQ® et RYSTIGGO®, un progrès vers un meilleur accès des patients à deux médicaments ayant des modes d'action différents.

OAKVILLE, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - UCB Canada Inc. est fière d'annoncer que l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) a mené à bien les négociations concernant PrZILBRYSQ® (injection de zilucoplan) et PrRYSTIGGO® (injection de rozanolixizumab), ce qui marque un jalon important dans l'augmentation de l'accessibilité à ces traitements novateurs pour les personnes qui vivent avec une myasthénie grave généralisée (MGg) au Canada. UCB est la seule société au Canada à offrir deux médicaments agissant en fonction de modes d'action différents pour le traitement de la MGg. Il s'agit d'un jalon marquant qui suit l'obtention d'une recommandation de remboursement par l'AMC et la reconnaissance de la valeur thérapeutique des produits par l'INESSS. Il est nécessaire pour obtenir un remboursement par les régimes d'assurance provinciaux, étape finale du parcours.

ZILBRYSQ® est indiqué pour le traitement de la myasthénie grave généralisée (MGg) chez les patients adultes présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (RAch). Il est le premier et le seul agent injectable sous-cutané autoadministré approuvé au Canada pour les patients atteints de MGg présentant des anticorps anti-RAch, ce qui lui permet de combler un important besoin dans cette population.

RYSTIGGO® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de myasthénie grave généralisée (MGg) présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (RAch) ou des anticorps anti-tyrosine kinase spécifique du muscle (MuSK). Il est administré par un professionnel de la santé par perfusion sous-cutanée cyclique, une fois par semaine durant 6 semaines consécutives. C'est la première et la seule option thérapeutique approuvée par Santé Canada pour les patients présentant des anticorps anti-MuSK.

RYSTIGGO® et ZILBRYSQ® répondent à un important besoin non comblé pour les Canadiens et Canadiennes vivant avec la MGg. Les traitements sous-cutanés fournissent d'importants bienfaits cliniques tout en offrant une plus grande flexibilité et une plus grande indépendance que les traitements intraveineux classiquesi.1

ZILBRYSQ®, par son autoadministration à domicile une fois par jour, réduit les visites en clinique et favorise l'indépendance des patients, et RYSTIGGO® offre un schéma thérapeutique structuré et administré une fois par semaine par un professionnel de la santéi,ii. RYSTIGGO® a entraîné une amélioration de la force musculaire, une réduction de la fatigue et une facilitation des activités de la vie quotidienne, alors que ZILBRYSQ® permet une amélioration rapide et d'importance clinique des résultats spécifiques à la MG, notamment la force musculaire, les mesures composées de l'intensité de la maladie et les scores de qualité de vieii,iii,1.

« L'entente avec l'APP représente une grande avancée vers l'obtention d'un remboursement par les régimes publics pour RYSTIGGO® et ZILBRYSQ®, ce qui profitera aux personnes qui vivent avec une myasthénie grave généralisée au Canada. Les patients et les cliniciens, ayant maintenant à leur disposition deux médicaments dotés de modes d'action distincts, disposent d'un plus grand choix pour personnaliser l'approche thérapeutique. C'est un jalon porteur d'un espoir renouvelé pour la communauté de la MGg, qui accroît l'accès et la flexibilité tout en établissant une nouvelle norme de soins au Canada », célèbre Lisa Arbuckle, cheffe - Maladies rares et épilepsie, UCB Canada Inc.

L'homologation de RYSTIGGO® par Santé Canada repose sur une étude de phase III (MycarinG), qui a mis en évidence des améliorations statistiquement significatives de critères propres à la MGg, y compris le score MG-ADL qui évalue des activités comme la respiration, la parole, la déglutition et la capacité à se lever d'une chaiseiii.

L'homologation de ZILBRYSQ® par Santé Canada est fondée sur les données de l'étude de phase III RAISE qui a fait ressortir des améliorations d'importance clinique obtenues rapidement (en 12 semaines) et de façon systématique dans une vaste population d'adultes atteints de MGg légère à sévère qui produisent des anticorps dirigés contre les récepteurs de l'ACh : le score d'activités de la vie quotidienne liées à la myasthénie grave (MG-ADL, pour Myasthenia Gravis-Activities of Daily Living), le score quantitatif de la myasthénie grave (QMG, pour Quantitative Myasthenia Gravis), le score composite de la myasthénie grave (MGC, pour Myasthenia Gravis Composite) et le score révisé de la qualité de vie liée à la myasthénie grave à 15 items (MG-QoL15r, pour Myasthenia Gravis Quality of Life 15-item revised scale)2,ii.

« Le remboursement du rozanolixizumab (RYSTIGGO®) et du zilucoplan (ZILBRYSQ®) par les régimes publics est une étape attendue par les patients admissibles atteints de myasthénie grave généralisée. Ces traitements à administration sous-cutanée, qui ont la capacité de réduire le fardeau de la maladie, élargissent la gamme d'options contre cette maladie neuromusculaire chronique et favorisent les soins personnalisés adaptés aux besoins du patient. La mise à disposition de plus d'un traitement est une grande avancée qui donne plus de choix aux patients, qui améliore l'accès et qui renouvelle l'espoir d'une meilleure qualité de vie », souligne Hans Katzberg, M.D., M. Sc., FRCPC, FAAN, professeur de médecine à l'Université de Toronto. 2

« Pour les personnes qui vivent avec une myasthénie grave généralisée, l'accès rapide à des traitements novateurs est essentiel. Le remboursement de ZILBRYSQ® et de RYSTIGGO® par les régimes publics représente un progrès important dans l'élimination des lacunes avec lesquelles cette communauté doit composer depuis longtemps. Pour que les effets de cette entente se fassent sentir, il est essentiel que toutes les provinces et tous les territoires agissent rapidement en ajoutant ces agents à leur liste de médicaments remboursés afin que tous les patients au Canada puissent en profiter. Ces deux traitements non seulement représentent de nouvelles options, mais permettent aussi une plus grande flexibilité et une plus grande indépendance pour les patients et leurs familles qui doivent relever les défis quotidiens liés à la MGg », rappelle Homira Osman, Ph. D., vice-présidente, Recherche et Politique publique, Dystrophie musculaire Canada.

Comme prochaine étape, UCB est impatiente de collaborer avec les organismes provinciaux afin d'assurer l'ajout de ces traitements à la liste des médicaments pour les patients admissibles qui vivent avec la MGg au Canada.

À propos de la myasthénie grave généralisée

La myasthénie grave généralisée (MGg) est une maladie neuromusculaire auto-immune chronique rare, dans laquelle le système immunitaire cible à tort la connexion entre les nerfs et les muscles, ce qui cause des faiblesses aux yeux, au visage, au cou, aux bras, aux jambes et à la gorge. Les symptômes peuvent apparaître soudainement, varier en intensité et parfois mener à une crise myasthénique potentiellement mortelleii.

Au Canada, on estime que 32 personnes sur 100 000 sont atteintes de myasthénieiii, et les femmes de moins de 40 ans et les hommes de plus de 60 ans sont plus susceptibles de recevoir un tel diagnosticiv. Il n'existe pour le moment aucun traitement curatif, et de nombreux patients continuent d'éprouver des difficultés physiques, émotionnelles et économiques importantesii,v.

À propos de RYSTIGGO®

RYSTIGGO® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de myasthénie grave généralisée (MGg) présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (RAch) ou des anticorps anti-tyrosine kinase spécifique du muscle (MuSK). Veuillez consulter la monographie de RYSTIGGO au www.ucbcanada.com/fr/rystiggo pour obtenir d'autres renseignements importants sur les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez également obtenir un exemplaire de la monographie du produit en communiquant avec UCB Canada au 1-866-709-8444.

À propos de ZILBRYSQ®

ZILBRYSQ® est indiqué pour le traitement de la myasthénie grave généralisée (MGg) chez les patients adultes présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (RAch). Les patients ont continué de recevoir un traitement standard tout au long de l'essai déterminant. Veuillez consulter la monographie de ZILBRYSQ au www.ucbcanada.com/fr/zilbrysq pour obtenir d'autres renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez également obtenir un exemplaire de la monographie du produit en communiquant avec UCB Canada au 1-866-709-8444.

À propos d'UCB Canada Inc.

UCB Canada Inc. est une société biopharmaceutique se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs qui peuvent transformer la vie de personnes vivant avec de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.ucb-canada.ca/fr.

À propos d'UCB

UCB est une société biopharmaceutique internationale se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs contre de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte plus de 9 000 employés répartis dans près de 40 pays et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.ucb.com (en anglais).

