TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Pour célébrer la Journée de l'entrepreneuriat féminin, Uber Canada et Le Forum ont annoncé la Série Croissance du Forum - une nouvelle programmation destinée aux entrepreneures qui s'identifient en tant que femmes pour faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Cette programmation soutiendra 500 entrepreneures par le biais de programmes gratuits d'une demi-journée qui couvrent tous les aspects de l'expansion et de la croissance d'une entreprise, du marketing numérique et de la rentabilité. La programmation sera offerte virtuellement, avec des programmes uniques conçus pour les entrepreneures anglophones et francophones.

La Série Croissance du Forum s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu d'Uber à offrir de nouvelles occasions d'apprentissage et de nouvelles ressources aux chauffeuses et livreuses sur la plateforme Uber. 74 % des chauffeuses et livreuses décrivent leurs horaires sur la plateforme comme étant à temps partiel, et profitent de la flexibilité d'Uber pour se concentrer sur d'autres projets - lancer une petite entreprise, construire une carrière, ou les aider, elles et leur famille, à prospérer. En investissant dans l'apprentissage et l'éducation, Uber s'est efforcé d'aider les gens à obtenir plus en travaillant sur Uber, tant sur la route qu'à l'extérieur.

« Pour de nombreuses chauffeuses et livreuses, Uber offre la flexibilité dont elles ont besoin pour soutenir et poursuivre leurs passions entrepreneuriales », a déclaré Laura Miller, chef des politiques publiques et des communications chez Uber Canada. « Nous voulons faire de notre mieux pour les soutenir et les aider à réaliser leurs rêves. Nous sommes ravis de collaborer avec Le Forum afin de soutenir et d'élever le niveau des chauffeuses, des livreuses, des restauratrices qui s'identifient en tant que femmes et des membres de leur famille. »

Le Forum était un partenaire naturel, car sa mission est d'aider les entrepreneures à accéder aux ressources et à la communauté dont elles ont besoin pour prospérer dans les affaires. La Série Croissance du Forum fera appel à des expert(e)s du secteur et à des entrepreneur(e)s expérimenté(e)s qui interagiront avec les participantes lors de séances en direct et partageront leurs connaissances. Le Forum offrira également un accès supplémentaire à 12 mois de mentorat individuel, l'accès à des appels hebdomadaires avec d'autres entrepreneures, et l'accès à une plateforme de partage où les entrepreneures partout au Canada peuvent se connecter, poser des questions et partager des connaissances.

« Depuis 20 ans, Le Forum investit dans l'éducation et le soutien des entrepreneures canadiennes. Notre partenariat avec Uber Canada permettra à un plus grand nombre d'entrepreneures d'accéder aux ressources, au mentorat et à la communauté dont elles ont besoin pour réussir », a déclaré Paulina Cameron, PDG du Forum. « Nous sommes ravis de lancer cette programmation aujourd'hui pour aider davantage de femmes à réaliser leurs visions et leurs objectifs commerciaux. »

Cette programmation s'appuie sur le travail effectué plus tôt cette année, notamment un partenariat avec Rosetta Stone afin que les chauffeuses et les livreuses puissent apprendre une nouvelle langue gratuitement. Uber a également mis en place des lettres que les chauffeuses et les livreuses peuvent télécharger et qui décrivent le travail qu'elles ont effectué en utilisant l'application Uber. La lettre est rédigée sur le papier à en-tête d'Uber et peut être utilisée comme preuve de leur expérience dans le cadre d'un emploi ou d'autres candidatures.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes et la programmation sera lancée en février. Les entrepreneures peuvent s'inscrire ici. Ce programme est ouvert aux chauffeuses, livreuses, restauratrices qui s'identifient en tant que femmes ou aux membres de leur famille.

