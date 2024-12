Les membres Uber One bénéficient désormais de frais de livraison à 0 $ et de 5 % de réduction sur les commandes McDonald's admissibles

TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - McDonald's du Canada et Uber Eats offrent aux membres Uber One des économies exclusives sur leurs plats préférés du menu McDonald's. Avec Uber One, les Canadiens peuvent profiter de frais de livraison à 0 $ et d'une réduction de 5 % sur les commandes McDonald's admissibles dans plus de 1 300 établissements à travers le Canada.

Pour célébrer cette collaboration, du 9 décembre au 15 janvier, Uber Eats et McDonald's offrent aux membres canadiens Uber One un Le Grand M™ gratuit pour toute commande de 20 $ ou plus. Uber Eats proposera également des promotions spéciales aux membres Uber One tout au long du mois de décembre.

« Notre partenariat élargi avec McDonald's procure un avantage pour les membres Uber One et les amateurs de McDonald's », déclare Lola Kassim, directrice générale d'Uber Eats au Canada. « Avec Uber One, les Canadiens peuvent se rendre où ils veulent, obtenir ce qu'ils désirent et économiser en chemin grâce à la plateforme de livraison numéro un au Canada. Désormais, les membres Uber One à travers le pays peuvent bénéficier de nouveaux avantages tout en satisfaisant leurs envies. »

« McDonald's a toujours été une destination incontournable pour une nourriture savoureuse et abordable, et nous nous engageons à offrir aux Canadiens encore plus de moyens d'économiser sur leurs plats préférés chaque jour », déclare Dan Logan, Chef des livraisons chez McDonald's du Canada. « Grâce à notre partenariat avec Uber Eats, nous offrons aux membres Uber One plus d'opportunités de se faire livrer les plats qu'ils aiment à des prix qui font plaisir. »

Uber One est un programme d'abonnement unique qui offre aux Canadiens une gamme d'avantages, notamment des économies sur les courses et les commandes via Uber et Uber Eats. Pour seulement 9,99 $ par mois, les membres Uber One bénéficient de frais de livraison à 0 $ et de 5 % de réduction sur les commandes de 15 $ ou plus provenant de restaurants admissibles, ainsi que de rabais sur les commandes d'épicerie et d'autres magasins non alimentaires admissibles avec un achat minimum de 40 $ sur Uber Eats, ainsi que d'autres offres exclusives.

Pour adhérer à Uber One, ouvrez l'application Uber ou Uber Eats, appuyez sur l'icône Compte dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Uber One ». Consultez les avantages, choisissez votre plan et sélectionnez l'option d'abonnement mensuel ou annuel.

À propos d'Uber Canada

La mission d'Uber est de créer des opportunités grâce à la mobilité. Cofondée par l'entrepreneur canadien Garrett Camp, Uber a vu le jour en 2010 pour résoudre un problème simple : comment accéder à une course en appuyant sur un bouton ? Plus de 52 milliards de courses plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de leurs destinations. En transformant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber et Uber Eats ouvrent le monde à de nouvelles possibilités. Pour plus d'informations, visitez uber.com.

À propos de McDonald's Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

Contacts médias: Keerthana Rang, [email protected]