Tunnel Ville-Marie de la route 136 en direction est - Fermeture des bretelles en provenance de la rue de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa au cours de la fin de semaine du 12 juin 2026

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les bretelles menant de la rue de la Cathédrale, de la rue Notre-Dame et du boulevard Robert-Bourassa vers le tunnel Ville-Marie en direction est seront fermées au cours de la fin de semaine du 12 juin 2026. Ces fermetures sont requises pour des travaux d'entretien et d'inspection d'un conduit d'aqueduc réalisés par la Ville de Montréal.

Entrave et gestion de la circulation

Route 136 (tunnel Ville-Marie) en direction est Fermeture des bretelles en provenance de la rue de la Cathédrale, de la rue Notre-Dame et du boulevard Robert-Bourassa, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]