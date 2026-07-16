Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 17 au 20 juillet

MONTRÉAL, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Pont Honoré-Mercier, dès le 17 juillet Ïle-Sainte-Hélène, 16 juillet

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h au lundi 3 août à 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction.

Par défaut :

L'accès en provenance de la rue Airlie vers R-138 ouest.

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément. Pour la voie réservée, détour via avenue du Trésor-Caché, boulevard Lasalle, rue des Oblats, rue Airlie et suivre détour via avenue Lafleur et rue Clément. L'accès en provenance de la voie réservée vers R-138 ouest, tous les jours, entre 19 h et midi, le lendemain.



Mesures d'atténuation pour faciliter la circulation

Transport collectif

Disponibilité de la voie réservée en provenance de la rue Airlie de midi à 19 h, 7 jours sur 7. Prolongation des heures d'opération de la voie réservée sur la route 138, en direction est, de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux. Ajustement des horaires du service d'exo pour les autobus des secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest. Activation du feu de circulation de priorisation des autobus, situé à l'intersection des routes 207 et 132 / 138, de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux.



Camionnage

Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus, du lundi au vendredi, pendant les plages horaires suivantes : en direction de Montréal : entre 5 h et 9 h 30; en direction de la Rive-Sud : entre 15 h et 19 h. Les camionneurs sont invités à privilégier les autres traversées pour circuler entre les deux rives, notamment les ponts Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier.



Autre mesure

Modification de l'horaire de gestion de la circulation sur le pont Victoria, comme suit : de 5 h à 10 h, 2 voies en direction de Montréal; de 14 h 30 à 20 h, 2 voies en direction de la Rive-Sud.



À noter : les véhicules lourds demeurent interdits sur le pont Victoria.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements, notamment vers l'aéroport P.-É.-Trudeau.

De samedi 3 h à lundi 5 h

À la fin du pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake, après le contresens en direction ouest, fermeture de la voie de droite.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

À PRÉVOIR

L'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 16 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.



R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 16 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.



À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.



Pont Victoria : en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles jeudi, de l'heure de pointe de fin d'après-midi jusqu'à 23 h 30.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 18 et 19 juillet.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 est à Repentigny

Des entraves à la circulation sont prévues sur l'A-40 est (Félix-Leclerc) à Repentigny, jusqu'au 21 août, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route, entre le boulevard Industriel et la R-341 (boulevard Louis-Philippe Picard). Voir le communiqué.

Aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est, entre Sainte-Julie et Belœil

Sur l'A-20 est (Jean-Lesage) à Beloeil, l'accès en provenance de la rue Serge-Pépin sera fermé jusqu'à la mi-août. Cette fermeture permettra d'élargir la bretelle d'accès en prévision de l'aménagement d'une troisième voie sur le pont Arthur-Branchaud, de terminer l'installation d'une conduite de drainage et de réparer la chaussée. Voir le communiqué.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval

Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Fermetures complètes de longue durée d'un tronçon de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et d'une bretelle de l'A-30 ouest à Vaudreuil-Dorion

Un changement de phase entraine la fermeture complète, jusqu'à la fin du mois d'août, d'un tronçon du boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et d'une bretelle de l'A 30 ouest (de l'Acier), à la hauteur de la R 340 à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d'aménager un carrefour giratoire à l'angle de la R 340 et du boulevard de la Gare. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud à Brossard

Depuis le 22 juin dernier, travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud, à Brossard, entre le secteur du pont Samuel-De Champlain et la rivière Saint-Jacques. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'à l'automne, permettra de bonifier le confort de roulement et d'augmenter la durabilité de la chaussée. Des travaux d'asphaltage sont également prévus sur la voie de desserte, ainsi que dans les bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10, en direction est. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724