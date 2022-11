Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine - Québec solidaire propose un plan pour voir la lumière au bout du tunnel

QUÉBEC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que s'amorce une deuxième journée de travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de transports, soumet un plan pour voir la lumière au bout du tunnel alors que des enjeux de mobilité s'annoncent catastrophiques dans le cadre du méga chantier qui durera 3 ans.

« Il faut agir sur l'ensemble du réseau, les solutions mises de l'avant par la ministre Guilbault sont bâclées et insuffisantes. Certaines seront en place quelques jours alors qu'on en a pour plus de 1000 jours de travaux! La CAQ a échoué à offrir de véritables alternatives aux gens qui voyagent entre Montréal et la Rive-Sud », s'inquiète Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau.

Québec solidaire propose 4 voies de passage pour voir la lumière au bout du tunnel :

Rendre le transport en commun gratuit entre la Rive-Sud et Montréal Réduire les tarifs de 50% du transport en commun dans l'agglomération de Longueuil . Voie réservée pour le covoiturage et les bus sur le Pont-Jacques-Cartier. Travailler avec les sociétés de transport pour développer l'offre et la fréquence des bus, des trains et des traversiers.

« Le fiasco du tunnel doit servir de leçon au MTQ : il faut arrêter la gestion à la petite semaine de nos infrastructures en transport et penser à long terme. L'avenir de notre mobilité c'est le transport en commun arrimé avec de meilleures politiques d'occupation de notre territoire, ça ne se règle pas sur un coin de table », conclut l'expert en transports.

Québec solidaire invite la ministre Guilbault à collaborer avec les oppositions pour étudier leurs solutions, rien ne doit être laissé sur la table alors que les besoins sont criants et les attentes sont élevées.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

