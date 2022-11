Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Bilan de l'utilisation des mesures d'atténuation

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable présente les plus récentes données d'achalandage des services de transport collectif mis en place dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, soit celles de l'heure de pointe du soir du vendredi 11 novembre et celles du matin du 14 novembre.

Ce bilan sera produit quotidiennement jusqu'au 18 novembre. Par la suite, il sera rendu disponible selon l'évolution de la situation.

État de situation 11 novembre – Heure de pointe du soir (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) État de situation 14 novembre – Heure de pointe du matin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des modes de transport de remplacement en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono. Au bas de cette page se trouve le plus récent tableau de suivi de l'utilisation des mesures d'atténuation en transport collectif.

Suivez toute l'actualité sur la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur Twitter et Facebook.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724