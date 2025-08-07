Asphaltage du boulevard Marie-Victorin, en direction est, à Brossard, et poursuite des travaux sur l'autoroute 20/route 132, en direction est, à Brossard et à Saint-Lambert

LONGUEUIL, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une nouvelle phase d'asphaltage débutera le 13 août sur le boulevard Marie-Victorin, en direction est, à Brossard. L'asphaltage sur l'autoroute 20/route 132, en direction est, se poursuit également entre le pont Samuel-De Champlain et l'avenue Notre-Dame à Saint-Lambert. Les interventions sur ces deux tronçons impliquent des fermetures de bretelles. La majorité des travaux se fera de nuit afin de limiter les répercussions sur les usagers de la route.

Entraves et gestion de la circulation

Boulevard Marie-Victorin, en direction est

Du 13 août au début septembre

Fermeture complète de nuit entre la bretelle menant au pont Samuel-De Champlain /Montréal et la rue Venise . Cette fermeture sera requise pendant trois nuits non consécutives.

/Montréal et la rue . Cette fermeture sera requise pendant trois nuits non consécutives. Fermeture partielle (une voie sur deux) de longue durée entre le pont Samuel-De Champlain et la rue Venise . De la congestion est anticipée le jour.

Début septembre à la mi-septembre

Fermeture partielle (une voie sur deux) puis, fermeture complète au cours de la même nuit, entre la rue Thérèse et la rue Venise , entre 20 h et le lendemain à 5 h.

Entre le 13 août et la mi-septembre

Fermetures occasionnelles des bretelles suivantes (selon l'avancement des travaux), de 21 h 30 au lendemain à 5 h: Bretelle menant du boulevard Marie-Victorin en direction est à l'autoroute 10/15/20 en direction ouest ( Pont Samuel-De Champlain /Montréal ); Bretelle de sortie de l'autoroute 10 en direction ouest vers l'autoroute 20/route 132 en direction est ( Varennes ). Les véhicules seront redirigés vers l'autoroute 15 sud/route 132 ouest ( La Prairie / New York ); Bretelle de sortie de l'autoroute 10 en direction est vers l'autoroute 20/route 132 en direction est ( Varennes ). Les véhicules seront redirigés vers l'autoroute 15 sud/route 132 ouest ( La Prairie / New York ); Bretelle menant de la rue Vanier au boulevard Marie-Victorin en direction est. Bretelle menant de la rue Provencher au boulevard Marie-Victorin en direction est.



Autoroute 20/route 132, en direction est

Poursuite des travaux jusqu'au début octobre

Fermeture partielle (une ou deux voies sur trois) puis, fermeture complète au cours de la même nuit, entre la bretelle de sortie n o 53 ( A-15 nord/A-20 ouest/A-10/pont Champlain/Montréal/ Sherbrooke /Québec ) et la bretelle de sortie n o 79 ( Avenue Notre-Dame /pont Victoria ) à Saint-Lambert , entre 20 h et le lendemain à 5 h

53 ( ) et la bretelle de sortie n 79 ( ) à , entre 20 h et le lendemain à 5 h Implique les fermetures de bretelles d'entrée suivantes (selon l'avancement des travaux) de 22 h 30 au lendemain à 5 h : Bretelle menant du boulevard Marie-Victorin, en direction est, à l'autoroute 20/route 132, en direction est; Bretelle menant du boulevard Simard à l'autoroute 20/route 132 en direction est; Bretelle menant de la rue Riverside à l'autoroute 20/route 132 en direction est; Bretelle menant de l'avenue Notre-Dame à l'autoroute 20/route 132 en direction est.



Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transport.

Pour connaître les fermetures majeures de fin de semaine dans la région métropolitaine de Montréal, il est possible de s'abonner à l'infolettre de Mobilité Montréal.

