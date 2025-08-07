Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 8 au 11 août

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.
Circulation à contresens sur le pont en direction Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction
Note : accès rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouverte.
Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité du MTMD.
CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE
De vendredi 22 h à lundi 5 h
À Montréal (arr. Saint-Laurent) et à Ville de Mont-Royal, à l'est de l'échangeur Décarie, sur les chemins de la Côte-de-Liesse (voies de desserte A-40)
Direction ouest, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix, 1 voie ouverte sur 3
Direction est, au niveau du chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix, 2 voies ouvertes sur 3
Sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte sur 4
Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.
Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.
AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE
De samedi 23 h à dimanche 9 h
Fermeture complète du tunnel à la sortie 90 (R-132, Varennes, La Prairie) de l'A-20 ouest à Longueuil et à la sortie 5 (rue Sherbrooke) de l'A-25 sud à Montréal
Détour NORD : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers rue Notre-Dame. Camions : sur Notre Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.
Par défaut : 30 minutes avant
Les bretelles R-132 est et ouest (les sorties 89-N) vers A-25 nord. Détour en direction est via sortie 137 (boulevard De Montarville)
L'accès rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest
Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.
Détour SUD : via les rues Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m) : sur Hochelaga, via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.
Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.
Avenue Souligny : fermeture en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.
À PRÉVOIR
Événement : défilé de la Fierté
Fermeture complète du boulevard René-Lévesque entre les rues Guy et Atateken, dimanche de 7 h à 15 h 30
Détour proposé et non-balisé, au nord, via rue Sherbrooke ou au sud, via rue Notre-Dame / avenue Papineau.
Pont Laviolette - A-55 / Trois-Rivières et Bécancour
Fin des périodes de travaux intensifs mais les interventions se poursuivent de nuit, selon l'horaire suivant :
Du lundi au jeudi, de 19 h à 6 h 30 le lendemain
De vendredi 20 h à samedi 11 h
De samedi 18 h à dimanche 11 h
De dimanche 18 h à lundi 6 h 30
RAPPEL
RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM
Fermeture complète du REM jusqu'au 17 août 2025. Plusieurs travaux pour la prochaine mise en service du réseau. Prévoyez vos déplacements : de nombreuses options sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Voir site REM.info
Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain
À Brossard, dans la sortie 6 de l'A-10 ouest, fermeture de la bretelle vers R-132 ouest / La Prairie jusqu'à samedi 6 h
Route 132 / Varennes
Fermeture complète de la R-132 entre montée de Picardie et rue Quévillon, jusqu'à la fin août
Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne
Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :
3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine
3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine
Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi
Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI
Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge
Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre
Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724
