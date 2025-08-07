Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 8 au 11 août

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction

Note : accès rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouverte.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité du MTMD.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent) et à Ville de Mont-Royal, à l'est de l'échangeur Décarie, sur les chemins de la Côte-de-Liesse (voies de desserte A-40)

Direction ouest, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix , 1 voie ouverte sur 3

, 1 voie ouverte sur 3 Direction est, au niveau du chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix , 2 voies ouvertes sur 3

, 2 voies ouvertes sur 3 Sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte sur 4

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du tunnel à la sortie 90 (R-132, Varennes , La Prairie) de l'A-20 ouest à Longueuil et à la sortie 5 (rue Sherbrooke ) de l'A-25 sud à Montréal

Détour NORD : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers rue Notre-Dame. Camions : sur Notre Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles R-132 est et ouest (les sorties 89-N) vers A-25 nord. Détour en direction est via sortie 137 ( boulevard De Montarville ) L'accès rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest



Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.

Détour SUD : via les rues Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m) : sur Hochelaga, via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

À PRÉVOIR

Événement : défilé de la Fierté

Fermeture complète du boulevard René-Lévesque entre les rues Guy et Atateken, dimanche de 7 h à 15 h 30

Détour proposé et non-balisé, au nord, via rue Sherbrooke ou au sud, via rue Notre-Dame / avenue Papineau.

Pont Laviolette - A-55 / Trois-Rivières et Bécancour

Fin des périodes de travaux intensifs mais les interventions se poursuivent de nuit, selon l'horaire suivant : Du lundi au jeudi, de 19 h à 6 h 30 le lendemain De vendredi 20 h à samedi 11 h De samedi 18 h à dimanche 11 h De dimanche 18 h à lundi 6 h 30



RAPPEL

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Fermeture complète du REM jusqu'au 17 août 2025. Plusieurs travaux pour la prochaine mise en service du réseau. Prévoyez vos déplacements : de nombreuses options sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Voir site REM.info

Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain

À Brossard , dans la sortie 6 de l'A-10 ouest, fermeture de la bretelle vers R-132 ouest / La Prairie jusqu'à samedi 6 h

Route 132 / Varennes

Fermeture complète de la R-132 entre montée de Picardie et rue Quévillon, jusqu'à la fin août

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

