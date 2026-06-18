Tulugak Northern Voice est lancé pour soutenir les processus de relations communautaires, de participation publique et d'acceptabilité sociale dans l'ensemble du Nord canadien

Le Nunavut, et plus globalement le Nord canadien, entrent dans une période de transformation et de développement importants, portée par une activité croissante des activités en infrastructures, en énergie, en minéraux critiques et en souveraineté arctique. Avec la présence avérée de 23 des 34 minéraux critiques du Canada, le territoire suscite un intérêt accru juridictions à travers le monde.

Dans ce contexte, Tulugak Northern Voice a été créé en réponse à un besoin urgent d'approches de développement à la fois rigoureusement structurées et profondément ancrées dans les priorités inuit, la gouvernance et le bien-être des communautés.

La réussite des projets dans le Nord ne repose pas uniquement sur l'excellence technique, mais aussi sur la confiance, la crédibilité et une compréhension approfondie des communautés. Les projets qui relèguent le dialogue avec les communautés environnantes au second rang peuvent souvent faire face à des retards, de l'opposition ou des enjeux réglementaires. Parallèlement, les communautés et les organisations inuit sont souvent incluses dans les processus beaucoup trop tard, avec un soutien limité en matière de capacités, et selon des modalités qui ne correspondent pas nécessairement à la manière dont les décisions sont réellement prises au niveau local.

Cela entraîne une perte de confiance, ce qui génère de l'incertitude chez les promoteurs, limite la participation des communautés et complexifie les procédures réglementaires.

Tulugak Northern Voice repose sur une approche unique en matière d'engagement, qui va au-delà de la conformité réglementaire pour miser davantage sur un partenariat constructif. Élaboré dans le Nord, selon une approche propre au territoire et non adaptée de l'extérieur, Tulugak Northern Voice s'appuie sur des décennies d'expérience sur le terrain, de relations professionnelles et de présence soutenue au Nunavut, au Nunavik et dans l'ensemble de l'Arctique.

Kimberly Fairman cumule plus de deux décennies d'expérience à l'intersection de la gouvernance autochtone, du développement communautaire, des systèmes réglementaires et de la planification de projets majeurs dans l'Arctique. Originaire de Taloyoak, au Nunavut, elle est chercheuse et spécialiste des politiques, dont le travail est ancré dans les systèmes de connaissances circumpolaires et autochtones, les méthodologies de recherche spécifiques aux Inuits, ainsi que les approches de recherche participative communautaire.

Avec près de 40 ans d'expérience en acceptabilité sociale, participation publique et relations communautaires, Transfert s'appuie sur un parcours éprouvé de soutien à des clients actifs au Nunavut, au Nunavik et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce partenariat reflète également la volonté de l'organisation de renforcer et de pérenniser sa présence dans le Nord, tout en approfondissant sa compréhension des réalités nordiques.

L'entreprise intervient en gouvernance, stratégie réglementaire, développement des capacités, préparation de la main-d'œuvre et conception des retombées, reconnaissant que la participation publique significative exige à la fois une voix et une capacité d'agir. Au cœur de Tulugak se trouve le principe d'autodétermination inuit, intégré comme fondement de conception, en ancrant directement la gouvernance inuit et les priorités définies par les communautés dans les processus de développement de projets.

Tulugak Northern Voice aide les communautés, les organisations inuit, les gouvernements et les promoteurs à bâtir des partenariats de confiance, à naviguer dans des processus réglementaires et d'évaluation des impacts complexes, et à faire avancer des projets de développement à la fois viables sur le plan économique et soutenus localement.

Citation « Alors que le Nord et les ressources qu'il abrite suscitent un intérêt croissant à l'échelle mondiale et dans de nombreux secteurs, il est essentiel que les activités d'engagement et de consultation soient, lorsque possible, menées par des experts inuit et fondées sur la confiance. Tulugak Northern Voice réunit une expertise complémentaire en gouvernance autochtone, développement communautaire, processus réglementaires et recherche inuit, avec une volonté commune de faire en sorte que le développement reflète les priorités inuit et favorise une participation significative. Ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre les communautés, les organisations et les promoteurs de projets de manière à bâtir la confiance et à générer de meilleurs résultats. » -- Kimberly Fairman, associée fondatrice, Tulugak Northern Voice





Citation « Les promoteurs et les communautés font souvent face à un décalage entre les objectifs de développement, la participation significative, les bénéfices à long terme et le respect des priorités locales. Tulugak Northern Voice reflète l'évolution naturelle de notre travail dans le Nord. En combinant plus de 40 ans d'expérience en acceptabilité sociale, participation publique et relations communautaires avec un engagement profond envers la réconciliation avec les peuples autochtones, nous renforçons notre capacité à soutenir des projets à la fois bien conçus et alignés avec les priorités locales. » -- Alex Craft, associé fondateur





Citation « Tulugak est né d'une conviction partagée et d'une volonté de construire quelque chose qui n'existait pas encore. Dès les premières discussions avec Kimberly, il est devenu clair que son expertise en gouvernance inuit, en réalités communautaires et en prise de décision dans le Nord serait fondamentale pour le partenariat. La relation repose d'abord sur l'écoute et sur la volonté d'aborder notre travail dans le Nord différemment. » -- Marc-Olivier Fortin, directeur du développement de partenariats

À propos de Tulugak Northern Voice

Tulugak Northern Voice est une coentreprise entre Transfert et Kimberly Fairman. Le partenariat réunit une expertise en engagement des parties prenantes, en gouvernance autochtone et en recherche inuit pour soutenir les communautés, les organisations inuit, les gouvernements et les promoteurs dans la navigation de processus réglementaires et d'évaluation des impacts complexes. Ancré dans la confiance, les réalités nordiques et la participation significative, Tulugak Northern Voice soutient un développement à la fois viable économiquement et soutenu localement.

À propos de Transfert Environnement et Société (« Transfert »)

Transfert est un cabinet-conseil spécialisé en participation publique et en acceptabilité sociale. Nous contribuons à bâtir la confiance entre les organisations et les communautés où elles évoluent. Notre équipe accompagne des clients des secteurs minier, industriel, des énergies renouvelables, de la gestion des matières résiduelles et du transport dans le renforcement de leurs relations communautaires et de leur performance sociale. Par une approche à la fois stratégique et opérationnelle, nous aidons les organisations à répondre aux attentes croissantes en matière d'engagement des parties prenantes et de développement responsable des projets. Chez Transfert, nous savons que la réussite durable des projets repose sur une compréhension fine des enjeux sociaux et territoriaux. Notre approche combine vision stratégique, sensibilité culturelle et expérience terrain, afin de permettre aux organisations d'atteindre leurs objectifs tout en favorisant une adhésion réelle des communautés. Notre mission : rapprocher les promoteurs de projets des communautés qui les accueillent. Certifié B Corp, nous défendons une approche gagnant-gagnant qui profite à tous : organisations, société civile, citoyens et environnement. En savoir plus : transfertconsult.ca

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SOURCE Transfert Environnement et Société

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