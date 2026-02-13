Projet de parc éolien de Grosse-Île : fin de la première partie du BAPE un projet majeur de lutte aux changements climatiques et de retombées structurantes pour la communauté.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables et l'Alliance de l'énergie de l'Est soulignent la fin de la première partie de l'audience publique tenue par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) concernant le projet de parc éolien de Grosse-Île. Cette première partie, tenue du 10 au 12 février 2026, visait à permettre au public et à la Commission de poser des questions et de s'informer sur le projet, en présence de l'initiateur et de personnes-ressources de différents ministères et organismes.

Au cours des séances, une présentation du projet, mais surtout un exercice d'écoute, a permis de recueillir les préoccupations, de répondre aux questions de la Commission et de la communauté dans le but de déterminer comment le projet peut encore être optimisé. Des engagements clairs ont aussi été pris à cet égard, notamment :

réaliser des simulations visuelles supplémentaires à Grosse-Île; déployer un système de gestion des plaintes et commentaires citoyens; et bonifier la représentativité de la communauté de Grosse-Île au sein du comité de liaison du projet.

« La raison d'être du projet est claire : accélérer la décarbonation du réseau des Îles-de-la-Madeleine, tout en générant des retombées concrètes pour la communauté d'accueil. En tant que copropriétaires et opérateurs du parc éolien de la Dune-du-Nord, nous connaissons bien la réalité insulaire et nous voulons continuer à bâtir, avec le milieu, une transition énergétique à la fois responsable et bénéfique pour les Madelinots. »

-- Maxime Gilbert, Directeur général, Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables

« C'est une grande fierté, pour l'Alliance de l'énergie de l'Est, de venir présenter, avec notre partenaire, le Projet éolien de Grosse-Île et d'en discuter de façon approfondie avec les Madelinots. C'est un projet qui permet une avancée concrète dans la réduction de GES aux Îles-de-la-Madeleine tout en apportant des retombées économiques importantes pour les milieux d'accueil et les communautés de l'est du Québec. »

-- Simon Deschênes, vice-président, Alliance de l'énergie de l'Est

Une raison d'être : décarboner concrètement, en complémentarité avec Hydro-Québec

Le projet s'inscrit dans le contexte de transition énergétique et vise des objectifs de réduction des émissions de GES, en contribuant à la conversion des réseaux autonomes d'Hydro-Québec. À cet égard, le projet permettrait :

d'éviter environ 30 000 tonnes de GES par année sur le réseau électrique des Îles; de réduire la consommation de mazout de plus de 11 millions de litres par année à la centrale thermique; d'approvisionner en complément le réseau Hydro-Québec avec une énergie à moindres frais; et en diminuant le volume de combustible à transporter, de réduire les risques associés au transport des hydrocarbures.

Des retombées structurantes pour la communauté

Le projet prévoit des retombées économiques et une diversification de la ressource énergétique, incluant la création de 20 à 30 emplois en période de pointe durant la construction et des distributions totales estimées à 22,5 M$ sur 30 ans via l'Alliance de l'énergie de l'Est à ses membres. Il prévoit également des paiements fermes totalisant 1 726 110 $ sur 30 ans pour la municipalité de Grosse-Île (calcul non indexé). Enfin, des retombées sont associées aux baux en terres publiques : la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine recevrait 1 704 540 $ sur 30 ans en droits superficiaires (calcul non indexé) pour son fonds de gestion des terres publiques.

Prochaines étapes

La deuxième partie de l'audience publique permettra à toute personne, organisme ou municipalité de présenter un mémoire ou de s'exprimer sur le projet; les modalités et dates seront communiquées par le BAPE.

