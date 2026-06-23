Projet éolien de Grosse-Île : un projet jugé justifié et déjà engagé dans la mise en œuvre de plusieurs recommandations

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le projet de parc éolien de Grosse-Île franchit une étape importante : dans son rapport rendu public aujourd'hui, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en recommande l'autorisation. Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables et l'Alliance de l'énergie de l'Est accueillent cette recommandation avec humilité et ouverture, tout en poursuivant le travail de bonification déjà engagé pour mieux répondre aux attentes du milieu.

« Nous recevons les conclusions du BAPE avec beaucoup de sérieux. Elles confirment la pertinence du projet, tout en rappelant l'importance de poursuivre les ajustements nécessaires pour l'ancrer encore davantage dans son milieu. Notre équipe est déjà à l'œuvre depuis plusieurs mois afin de raffiner certains aspects du projet, notamment pour tenir compte des attentes exprimées, préserver la qualité des paysages et mieux considérer la réalité et de documenter les préoccupations de la communauté anglophone de Grosse-Île comme le BAPE le souligne. Nous demeurons convaincus que ce projet peut contribuer concrètement à la décarbonation et à l'autonomie énergétique des Îles, dans une approche responsable et respectueuse », a déclaré Maxime Gilbert, directeur général, Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables.

« Ce projet, ce n'est pas seulement de l'énergie propre : ce sont aussi des retombées concrètes pour Grosse-Île et pour la Communauté maritime. Année après année, il peut générer des revenus qui serviront directement à financer des projets utiles pour la communauté, qu'il s'agisse de loisirs, d'infrastructures ou de services. C'est une occasion de faire avancer la transition énergétique tout en créant de la valeur ici, pour le milieu », a tenu à exprimer Simon Deschênes, vice-président, Alliance de l'énergie de l'Est.

En parallèle au processus d'analyse du rapport, l'initiateur poursuit déjà un travail de bonification du projet afin de mieux tenir compte des préoccupations exprimées dans le milieu. Cette démarche comprend notamment l'optimisation de l'implantation des éoliennes, l'élaboration de nouvelles simulations visuelles à partir de points de vue d'intérêt pour la communauté, ainsi que le renforcement des mécanismes d'information, de dialogue et de participation citoyenne. Cela inclut une information plus claire et accessible à la population, des occasions de participation mieux adaptées à la réalité de Grosse-Île, ainsi que la tenue d'échanges ciblés sur les scénarios d'optimisation du projet.

Au cours des prochaines semaines, Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables et l'Alliance de l'énergie de l'Est préciseront les suites qu'ils entendent donner aux constats du rapport tout en poursuivant les démarches déjà engagées avec le milieu. L'objectif demeure le même : faire évoluer le projet de manière à mieux l'arrimer aux attentes de la communauté, tout en préservant sa contribution potentielle à la transition énergétique et à la décarbonation des Îles-de-la-Madeleine.

SOURCE Transfert Environnement et Société

Renseignements et demandes d'entrevues : Simon Falardeau, PRP, ARP, Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables, 514 755-5831, [email protected]; Lou Landry, Alliance de l'énergie de l'Est, 581 886-3424, [email protected]