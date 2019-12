Tshiuetin : les travailleuses et travailleurs se prononceront sur l'entente de principe

SCHEFFERVILLE, QC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'entente de principe convenue la semaine dernière entre l'entreprise Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. et les syndicats sera soumise au vote des travailleuses et travailleurs le 10 décembre dans le cadre de deux assemblées générales qui se tiendront à Schefferville et à Sept-Îles le mardi 10 décembre.

Le blitz de négociation entrepris le 18 novembre dernier après que les travailleuses et travailleurs aient accepté de suspendre la grève qu'ils avaient déclenchée à la fin septembre semble donc avoir porté ses fruits. La convention collective étant arrivée à échéance le 1er avril 2018, les négociations auront donc duré environ un an et demi si l'entente est approuvée par les membres cette semaine.

