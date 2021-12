SHALALTH, BC, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer la qualité de vie des gens, d'accroître la sécurité alimentaire et de soutenir les solutions locales qui rendent les collectivités plus résilientes aux événements imprévisibles.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de Vancouver West--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé l'octroi d'un financement pour une option améliorée de transport d'urgence pour Tsal'alh.

Ce financement permettra à la Tsal'alh Development Corporation de construire un nouveau quai et d'acheter un bateau, afin de fournir aux membres de la bande un moyen de transport d'urgence sûr et fiable pour leurs déplacements et d'améliorer l'accès aux biens indispensables et à l'approvisionnement en nourriture. Le nouveau bateau permettra aussi d'offrir des services essentiels à la communauté, notamment le transport des professionnels de la santé et les évacuations d'urgence, au besoin.

Le gouvernement du Canada investit 366 763 $ dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Notre gouvernement prend des mesures pour augmenter la résilience des collectivités et veiller à la sécurité de la population face aux événements climatiques extrêmes. Les récents événements en Colombie-Britannique ont mis en évidence le besoin de repenser la conception de nos infrastructures de transport. Notre gouvernement est fier de collaborer avec la Colombie-Britannique à la réalisation de ce projet innovateur, qui assurera aux membres de Tsal'alh un mode de transport sécuritaire pour leurs déplacements. »

Patrick Weiler, député de Vancouver West--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ce financement, les membres de Tsal'alh auront l'esprit tranquille. Les communautés situées dans des endroits éloignés sont particulièrement vulnérables aux fermetures de routes et à d'autres événements imprévus qui peuvent créer des problèmes de sécurité lorsque des services de santé essentiels ou des évacuations sont nécessaires. Comme nous l'avons vu lors des événements météorologiques extrêmes des derniers mois, tous les habitants de la Colombie-Britannique doivent avoir un accès sûr et fiable aux services essentiels. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Tsal'alh a subi les changements climatiques de ces dernières années, lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes ont entraîné la fermeture des routes à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté. Ce projet offrira une option importante de transport par voie d'eau via le lac Seton pour assurer un accès d'urgence aux services essentiels. Avec les changements climatiques qui provoquent des événements extrêmes comme les incendies de forêt et les inondations, l'accès à l'eau, au transport ferroviaire et aux routes est essentiel pour fournir des services à notre communauté. Le gouvernement de Tsal'alh travaillera en étroite collaboration avec la Tsal'alh Development Corporation pour assurer la réussite du projet. »

Le chef Randy James, gouvernement de Tsal'alh

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport collectif, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport collectif, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. 100 projets d'infrastructure (y compris le projet d'aujourd'hui) ont été annoncés en Colombie-Britannique pour faire face aux effets de la pandémie dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totalisant plus de 85 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 21 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totalisant plus de 85 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 21 millions de dollars. Au cours de cette période, plus de 38 milliards de dollars ont été alloués à des collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial, ce qui comprend plus de 1,77 milliard de dollars pour des projets liés à la COVID-19.

afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial, ce qui comprend plus de 1,77 milliard de dollars pour des projets liés à la COVID-19. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

