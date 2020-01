Trouver le juste équilibre entre revenu et actions : Fidelity Investments Canada s.r.i. lance deux nouveaux FNB à revenu élevé et un nouveau fonds d'actions américaines

TORONTO, le 22 janv. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des plus importantes sociétés de gestion des placements au Canada, a lancé aujourd'hui deux nouveaux FNB et Fonds FNB à revenu élevé gérés activement : le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé, le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé, le Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé et le Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé. La négociation de ces FNB commence dès aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Fidelity a également annoncé le lancement d'un nouveau fonds d'actions américaines, soit la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines.

« La demande pour un revenu mensuel régulier ne cesse d'augmenter chez les investisseurs. C'est pour cette raison que nous sommes fiers de lancer les FNB Fidelity à revenu mensuel élevé, qui tirent parti des ressources de classe mondiale de Fidelity Investments, de ses gestionnaires de portefeuille chevronnés et de son engagement indéfectible envers le succès à long terme des investisseurs, affirme Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, Fidelity Investments Canada s.r.i. Nous avons lancé nos premiers FNB au Canada il y a un peu plus de 14 mois et nous offrons maintenant 45 FNB et Fonds FNB représentant un actif sous gestion de plus d'un milliard de dollars*. »

Les nouveaux FNB de Fidelity sont conçus pour les investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. Ils comportent notamment les avantages suivants :

Gestion active : Les FNB Fidelity à revenu mensuel élevé et leur fonds commun de placement respectif sont gérés activement par Geoff Stein , David Wolf et David Tulk , des gestionnaires de portefeuille chevronnés faisant partie de l'Équipe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity Investments.

, et , des gestionnaires de portefeuille chevronnés faisant partie de l'Équipe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity Investments. Diversification : L'Équipe de répartition mondiale de l'actif veille activement à la répartition des placements du portefeuille pour maintenir l'équilibre entre risque et rendement.

Réinvestissements payants : Que les investisseurs épargnent pour la retraite ou souhaitent bâtir leur patrimoine, le réinvestissement des distributions mensuelles peut les aider à atteindre leurs objectifs plus rapidement grâce au pouvoir de la capitalisation.

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (FCMI) : Ce FNB vise à procurer un revenu régulier assorti d'un potentiel de gains en capital grâce à une approche axée sur la répartition de l'actif. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en mettant généralement l'accent sur les actions et les titres à revenu fixe canadiens.

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (FCGI) : Ce FNB vise à procurer un revenu régulier assorti d'un potentiel de gains en capital grâce à une approche axée sur la répartition de l'actif. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux.

Ces nouveaux FNB sont aussi offerts sous la forme de fonds communs de placement à un prix compétitif. Les frais de gestion de la série F varient entre 0,50 % et 0,55 %** et ceux de la série B se situent entre 1,50 % et 1,55 %**.

Fidelity lance également la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines gérée par Kyle Weaver, gestionnaire de portefeuille expérimenté qui œuvre chez Fidelity Investments depuis 2008 et travaille dans le secteur des services financiers depuis 2001. M. Weaver possède un talent pour déceler les tendances à long terme et cherche des modèles d'entreprise susceptibles de produire une valeur considérable pour les actionnaires sur une période de trois à sept ans. Il cible les entreprises dont la valorisation est faible par rapport à leur potentiel de bénéfices à long terme et a recours à une approche de placement axée sur la croissance qui repose sur l'évaluation des entreprises.

« Au cours de sa longue histoire, Fidelity a toujours conçu et offert des solutions de placement de qualité qui visent à répondre aux exigences des investisseurs tout en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers, poursuit Mme Creelman. En lançant la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines, nous offrons une autre excellente option aux investisseurs canadiens qui désirent investir dans des actions américaines. M. Weaver s'est bâti une réputation solide en gérant des fonds destinés aux investisseurs américains et nous sommes ravis de partager son expertise avec les investisseurs canadiens. »

La Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines sera également offerte en dollars américains et en couverture systématique des devises.

Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca.

* Au 31 décembre 2019. Ce total comprend les actifs sous gestion des FNB et des Fonds FNB.

** Chacun des FNB Fidelity Revenu mensuel élevé paie également des frais d'administration fixes et certains coûts afférents au fonds tels qu'ils sont décrits dans le prospectus simplifié.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 142,4 milliards de dollars pour nos clients (au 31 décembre 2019), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges, et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Renseignements: Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Tél. : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

