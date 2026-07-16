Trouver le calme dans le rugissement : Hisense crée des expériences plus inclusives pour les amateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans les 16 villes hôtes

QINGDAO, Chine, 16 juillet 2026 /CNW/ -- Hisense, une marque de premier plan dans les domaines de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, s'associe à la FIFA et à KultureCity pour offrir, dans les 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, une expérience plus inclusive les jours de match aux amateurs ayant une hypersensibilité sensorielle.

Pour des millions d'amateurs de football, l'énergie d'un match de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA provient du rugissement de la foule et de l'excitation du stade. Toutefois, pour les amateurs présentant une hypersensibilité sensorielle, notamment certaines personnes autistes ou ayant d'autres troubles du traitement sensoriel, ces stimuli visuels et sonores peuvent devenir envahissants, ce qui peut nuire à leur capacité à profiter pleinement de l'expérience.

Pour aider à éliminer ces obstacles, des véhicules sensoriels mobiles de marque Hisense sont stationnés à l'extérieur des entrées des stades dans toutes les villes hôtes, ainsi que des salles sensorielles dédiées dans les zones d'exposition commerciale des stades tout au long du tournoi. Ces espaces calmes et accueillants permettent aux amateurs de faire une pause, de retrouver leur calme et de gérer la stimulation sensorielle. Les écrans haut de gamme de Hisense diffusent des images d'ambiance apaisantes qui contribuent à créer un environnement plus relaxant.

Hisense a également permis à des familles ayant des besoins sensoriels d'assister aux matchs de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA dans un environnement plus accessible. La famille d'Ana faisait partie de ceux qui ont vécu le tournoi grâce à l'initiative d'inclusion sensorielle d'Hisense. « Aimer le football a toujours été un peu difficile pour notre famille depuis que nous avons appris que les besoins sensoriels feraient partie de notre vie quotidienne », a déclaré Ana.

Uma Srivastava, directrice exécutive de KultureCity, considère cette technologie comme plus qu'un outil -- comme un pont entre l'intensité du stade et le besoin de calme d'un amateur : « Les téléviseurs Hisense présentent un contenu visuel calme. La technologie de pointe de Hisense offre des éléments visuels clairs et équilibrés, conçus pour faciliter la relaxation et la régulation sensorielle. »

En combinant la technologie, le soutien à l'accessibilité et l'engagement communautaire, Hisense contribue à créer une expérience de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM où un plus grand nombre d'amateurs peuvent se sentir inclus et connectés. L'initiative reflète l'engagement à long terme de Hisense en matière d'ESG à utiliser l'innovation pour créer des expériences plus accessibles et significatives pour les communautés du monde entier, en concrétisant par l'entremise de moments rassembleurs sa vision « Innovating a Brighter Life » (Innovation pour une vie plus lumineuse).

Découvrez comment Hisense aide chaque amateur à sentir qu'il fait partie du jeu ici : https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération dans ce domaine. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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