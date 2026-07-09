Rapprocher les supporters du jeu : Hisense améliore l'expérience visuelle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ grâce à ses écrans innovants

QINGDAO, Chine, 9 juillet 2026 /CNW/ - Hisense, marque de référence mondiale dans les domaines de l'électronique grand public et de l'électroménager, et partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, aide les passionnés de football à vivre chaque match en immersion avec plus de réalisme et d'émotion grâce à ses derniers téléviseurs haut de gamme innovants.

Qu'il s'agisse de rendre l'intensité d'un but marqué à la dernière minute, l'ambiance qui règne dans le stade ou chaque mouvement subtil sur le terrain, les technologies de Hisense sont conçues pour plonger les spectateurs au cœur de l'action grâce à une qualité d'image plus riche, à des mouvements plus fluides et à une expérience visuelle plus cinématographique. Des contre-attaques fulgurantes aux moments décisifs qui font basculer le match, chaque image est optimisée pour offrir davantage de netteté et de réalisme.

Ces expériences visuelles immersives sont rendues possibles grâce au leadership constant de Hisense en matière d'écrans innovants. Pionnière du RGB MiniLED, la marque Hisense continue de faire progresser les performances d'affichage grâce à sa technologie exclusive. En contrôlant indépendamment les sources lumineuses rouges, vertes et bleues, cette technologie produit une meilleure luminosité, des couleurs plus riches et une précision d'image accrue, donnant vie à chaque passe, chaque tacle et chaque célébration avec une clarté exceptionnelle sur des écrans ultralarges. Il en résulte une image plus équilibrée et plus naturelle, qui permet aux supporters de profiter pleinement du match au fur et à mesure qu'il se déroule.

Forte de cette dynamique, Hisense deviendra la première marque de téléviseurs à intégrer la technologie Dolby Vision 2 à l'échelle mondiale dans sa dernière série de téléviseurs haut de gamme. La technologie Dolby Vision 2 a été spécialement mise au point pour répondre à l'évolution des possibilités ouvertes aujourd'hui par les expériences télévisuelles. Grâce aux innovations de nouvelle génération de Dolby telles que le moteur d'image, l'intelligence de contenu et le mouvement authentique, la technologie Dolby Vision 2 donne aux créateurs les moyens de proposer des récits plus réalistes, plus précis et plus émouvants, tout en ajustant dynamiquement l'image du téléviseur en fonction du contenu et de la zone regardés pour que tout soit parfait, sans aucun effort.

Alors que les téléspectateurs du monde entier se réunissent autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, la marque Hisense reste déterminée à proposer des innovations pertinentes qui enrichissent les interactions humaines et la manière dont les gens regardent et vivent les plus grands événements sportifs mondiaux.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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