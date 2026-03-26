TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Tanabe Pharma Canada Inc. (TPC) a annoncé aujourd'hui la publication de Lettres à la SLA : Nos parcours vers l'espoir, un nouveau livre unique contenant des lettres très personnelles écrites par des membres de la communauté de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Présentée sous la forme de lettres intitulées « Chère SLA », cette collection rassemble des témoignages de personnes atteintes de SLA, de membres de leur famille, de cliniciens, de chercheurs et de militants. Ensemble, ces contributions offrent un regard intime sur les réalités bouleversantes de la maladie, tout en rendant hommage à la force, à la résilience et à l'espoir extraordinaires qui caractérisent la communauté de la SLA.

Lettres à la SLA : Nos parcours vers l’espoir (Groupe CNW/Tanabe Pharma Canada, Inc.)

« Travailler directement avec la communauté de la SLA sur ce livre a été l'une des expériences les plus importantes et enrichissantes de ma carrière. Alors que de nombreuses personnes touchées par la SLA ont courageusement partagé leur histoire avec le grand public, ce livre propose une approche unique, permettant à des membres de toute la communauté SLA d'écrire des lettres directement à la SLA elle-même », a déclaré Sophy Olafson, spécialiste des comptes en neurologie chez TPC. « Ces lettres adressées à la SLA ont créé un espace où des émotions brutes telles que la colère, le chagrin, la compassion, la résilience et l'espoir peuvent s'exprimer librement, offrant ainsi un aperçu des véritables répercussions de la SLA et contribuant à nourrir l'espoir chez d'autres personnes confrontées à cette maladie. »

La SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurodégénérative progressive qui touche les cellules nerveuses dans le cerveau et la moelle épinière. Selon la Société canadienne de la SLA, environ 4 000 Canadiens sont actuellement atteints de SLA. Environ 80 % des personnes atteintes de SLA meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostici.

« Dans toute communauté touchée par une maladie rare, chaque histoire partagée contribue à rapprocher les gens », a déclaré Claudine Cook, directrice générale de la Société de la SLA du Québec. « Ce qui rend ce livre spécial, c'est qu'il offre une manière différente d'exprimer ce que l'on ressent réellement lorsqu'on est touché par la SLA. Il capture des émotions qui ne sont pas toujours faciles à exprimer. En partageant ces réflexions, la communauté approfondit non seulement sa compréhension de la SLA, mais renforce également les liens et nous unit dans l'espoir. Ce livre témoigne avec force de la résilience des personnes touchées et nous rappelle que personne n'affronte seul ce parcours. »

Le livre comprend également des contributions de professionnels de la santé, notamment des neurologues, des chercheurs, du personnel infirmier et des spécialistes des soins pluridisciplinaires qui jouent un rôle essentiel dans le soutien de la communauté de la SLA. Leurs lettres donnent un aperçu des liens émotionnels qui animent leur travail et des progrès réalisés dans le domaine des soins et de la recherche.

« En tant que cliniciens, nous interagissons le plus souvent avec nos patients dans le cadre de la prestation de soins médicaux : nous discutons des symptômes, des options thérapeutiques et d'autres décisions cliniques. La passion qui anime ce travail est moins visible », a déclaré la Dre Angela Genge, neurologue et directrice de l'unité de recherche clinique de l'Institut-hôpital neurologique de Montréal (Le Neuro). « Prendre soin des personnes atteintes de SLA est une expérience profondément personnelle, qui nous marque bien au-delà du cadre hospitalier. C'est ce lien personnel qui motive notre engagement en faveur de la recherche, qui contribuera à terme à améliorer la vie des personnes atteintes de SLA. »

Élaboré en collaboration avec des associations de patients atteints de SLA au Canada, ce livre a été parrainé par Tanabe Pharma Canada, Inc. dans le cadre de l'engagement de longue date de l'entreprise envers la communauté des personnes atteintes de SLA. Lettres à la SLA : Nos parcours vers l'espoir est désormais disponible gratuitement en ligne sur le site play.google.com ou à partir de Google Play Livres. Un nombre limité d'exemplaires imprimés sera également offert par l'entremise de cliniques de la SLA et de groupes de défense des patients partout au Canada.

À propos de Tanabe Pharma Canada, Inc.

Tanabe Pharma Canada, Inc. (TPC) est basée à Toronto. (TPC) est une filiale en propriété exclusive de Tanabe Pharma America, Inc. (TPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site Web https://ca.tanabe-pharma.com/fr/ .

À propos de Tanabe Pharma America, Inc.

Basée à Jersey City (N.J.), Tanabe Pharma America, Inc. (TPA) est une filiale en propriété exclusive de Tanabe Pharma Corporation (TP). Fondée par TP, elle développe et perfectionne notre offre et commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web https://us.tanabe-pharma.com ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Facebook et LinkedIn.

À propos de Tanabe Pharma Corporation, Inc.

Tanabe Pharma Corporation (TP) est l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques au monde, fondée en 1678. Le siège de TP se situe à Doshomachi, Osaka, le berceau de l'industrie pharmaceutique japonaise. La société TP s'est donnée pour MISSION de « Créer de l'espoir chez toutes les personnes confrontées à la maladie ». Pour y parvenir, TP travaille sur les pathologies du système nerveux central, les maladies inflammatoires et auto-immunes, le diabète, les néphropathies, ainsi que le cancer. TP se concentre sur la « médecine de précision » afin de fournir des médicaments offrant une grande satisfaction thérapeutique. De plus, elle s'efforce de développer des « solutions autour de la pilule » pour répondre aux préoccupations particulières de patients en s'appuyant sur la médecine thérapeutique, notamment la prévention des maladies, la prise en charge des maladies avant l'apparition des symptômes, la prévention de l'aggravation et le pronostic. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tanabe-pharma.com/en/index.html.

Références :

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i Société canadienne de la SLA. Qu'est-ce que la SLA? https://www.parcoursdelasla.ca/vue-densemble-de-la-sla/ .

SOURCE Tanabe Pharma Canada, Inc.

Personne-ressource pour les médias : Jillian Walsh, [email protected]