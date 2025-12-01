TORONTO, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA) a annoncé aujourd'hui le changement de sa dénomination sociale vers Tanabe Pharma Canada, Inc. (TPC), avec effet immédiat.

En juillet, la société mère de MTPA, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), a annoncé qu'elle changerait sa dénomination sociale pour devenir Tanabe Pharma Corporation (TP) à partir du 1er décembre 2025, à la suite de son acquisition par Bain Capital, une société d'investissement privée mondiale de premier plan. Le nouveau nom de la société, « Tanabe Pharma », reflète son engagement indéfectible à poursuivre sa croissance mondiale en tant qu'entreprise pharmaceutique innovante axée sur la recherche et le développement, tout en rendant hommage à l'héritage de l'ancienne Tanabe Seiyaku, l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques au monde.

Même si elle a changé de nom, TPC reste fidèle à ses valeurs fondamentales et continue de se consacrer à l'avancement de la science et à créer de l'espoir à toutes les populations de patients insuffisamment desservies et ayant des besoins complexes.

« Même si notre nom change, notre engagement à répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de maladies graves et difficiles à traiter reste inébranlable », a déclaré Andy Zylak, président de Tanabe Pharma Canada. « Chez Tanabe Pharma Canada, nous continuerons à nous appuyer sur notre expérience au service de la communauté des personnes atteintes de SLA et à favoriser des progrès significatifs pour les Canadiens atteints de maladies invalidantes. »

TPC continuera à développer une gamme solide de produits prometteurs destinés au traitement des maladies difficiles à soigner, notamment les maladies neurodégénératives, inflammatoires et métaboliques.

À propos de Tanabe Pharma Canada, Inc.

Basée à Toronto, Tanabe Pharma Canada, Inc. (TPC) est une filiale en propriété exclusive de Tanabe Pharma America, Inc. (TPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site Web https://ca.tanabe-pharma.com/.

À propos de Tanabe Pharma America, Inc.

Basée à Jersey City (N.J.), Tanabe Pharma America, Inc. (TPA) est une filiale en propriété exclusive de Tanabe Pharma Corporation (TP). Fondée par TP afin de développer et de faire progresser notre offre, ainsi que de commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web https://us.tanabe-pharma.com ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Facebook and LinkedIn.

À propos de Tanabe Pharma Corporation, Inc.

Tanabe Pharma Corporation (TP) est l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques au monde, fondée en 1678. Le siège social de TP se situe à Doshomachi, Osaka, le berceau de l'industrie pharmaceutique japonaise. La société TP s'est donnée pour MISSION de « Créer de l'espoir chez toutes les personnes confrontées à la maladie ». Pour y parvenir, TP travaille sur les pathologies du système nerveux central, les maladies inflammatoires et auto-immunes, le diabète et les néphropathies, ainsi que le cancer. TP se concentre sur la « médecine de précision » afin de fournir des médicaments offrant une grande satisfaction thérapeutique. De plus, elle s'efforce de développer des « solutions autour du comprimé » pour répondre aux préoccupations particulières de patients selon les principes de médecine thérapeutique, notamment la prévention des maladies, la prise en charge des maladies avant l'apparition des symptômes, la prévention de l'aggravation et le pronostic. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tanabe-pharma.com/en/index.html.

