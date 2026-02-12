MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net et global de 43,6 M$ au terme de son troisième trimestre de l'exercice financier 2025-2026 qui a pris fin le 3 janvier 2026, comparativement à 40,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. À cette somme, s'ajoutent les revenus fiscaux générés par son exploitation sous forme de taxes à la consommation et de taxe d'accise qui représentent un montant de 82,3 M$, dont 58,5 M$ sont versés au gouvernement du Québec et 23,8 M$ au gouvernement fédéral.

Le résultat net et la portion québécoise de la taxe d'accise sont entièrement versés au ministre des Finances du Québec, et destinés notamment à la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi qu'à la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives. Ce sont donc 76,8 M$ qui sont versés au Fonds de lutte contre les dépendances.



Les résultats trimestriels en bref

Les ventes totales pour ce troisième trimestre ont atteint 253,7 M$, alors qu'elles étaient de l'ordre de 235,9 M$ au troisième trimestre de l'exercice 2024-2025.

En volume, ces ventes représentent 51 732 kg de cannabis, comparativement à 47 843 kg à la même période l'an dernier, une hausse notamment attribuable à l'ouverture de huit succursales en un an.

Le prix de vente moyen enregistré est de 5,64 $ le gramme, toutes taxes incluses, et tous produits de cannabis confondus, comparativement à 5,67 $ au troisième trimestre de 2024-2025.

Au cours de ce trimestre, 6,4 millions de transactions ont été enregistrées comparativement à 6,0 millions au même trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes du réseau de succursales se sont élevées à 243,2 M$ comparativement à 226,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice 2024-2025 alors que les ventes en ligne ont atteint 10,5 M$ comparativement à 9,4 M$ pour les mêmes périodes respectives.

Pour le troisième trimestre, les charges nettes de la SQDC ont atteint 40,9 M$, correspondant à un ratio de 16,1 % des ventes, comparativement à 37,5 M$ et un ratio de 15,9 % des ventes pour la même période l'année dernière.

Perspectives

La direction de la SQDC est satisfaite des résultats de son troisième trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui représente la dernière année de son Plan stratégique 2024-2026. En s'appuyant sur les trois piliers que sont l'engagement de ses équipes, l'optimisation de l'accompagnement offert à sa clientèle et le rayonnement de sa mission au sein de la société québécoise, la SQDC entend demeurer la destination de confiance pour l'achat de cannabis au Québec.

Dans la perspective d'améliorer l'accessibilité pour ainsi accomplir sa mission, la SQDC a procédé à une révision de ses heures d'ouverture à travers son réseau de succursales. Cette mise à jour, en vigueur depuis le 1er février 2026, vise à optimiser ses opérations en reflétant l'achalandage et les habitudes de sa clientèle. La Société a également ouvert une succursale au cours du troisième trimestre et prévoit en ouvrir trois supplémentaires dans les prochains mois.

Depuis le 26 novembre 2025, la SQDC commercialise des produits de vapotage de cannabis. L'introduction de cette nouvelle catégorie de produits s'inscrit dans sa mission de protéger la santé des personnes consommatrices en offrant des produits réglementés et à moindre risque, afin de favoriser leur migration et leur rétention dans le marché légal.

Le rapport financier pour le troisième trimestre de l'exercice financière 2025-2026 est maintenant disponible sur le site Internet de la SQDC : SQDC.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Demandes média : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, 438 884-1693, [email protected]