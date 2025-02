MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net et global de 40,5 M$ au terme de son troisième trimestre de l'exercice financier 2024-2025 qui a pris fin le 4 janvier dernier. À titre comparatif, le résultat net et global était de 33,0 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les revenus fiscaux générés par son exploitation sous forme de taxes à la consommation et de taxe d'accise représentent un montant de 72,6 M$, dont 51,5 M$ sont versés au gouvernement du Québec et 21,1 M$ au gouvernement fédéral.

En ajoutant le résultat net et global, 113,1 M$ sont destinés aux deux ordres de gouvernements par la SQDC, dont 92,0 M$ à l'État québécois qui réinvestit ces sommes notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.

Les résultats trimestriels en bref

Les ventes totales pour ce troisième trimestre ont atteint 235,9 M$, alors qu'elles atteignaient 201,6 M$ au troisième trimestre de l'exercice précédent.





Transposées en volume, ces ventes représentent quelque 47 843 kg de cannabis pour ce troisième trimestre, comparativement à 37 215 kg pour le troisième trimestre de l'année financière précédente. Le prix de vente moyen enregistré est de 5,67 $ le gramme, toutes taxes incluses et tous produits de cannabis confondus.





L'augmentation des ventes s'explique notamment par une demande croissante pour les produits appartenant à la famille des concentrés ayant pour effet d'accentuer le volume des ventes en gramme équivalent. Ce facteur explique principalement la différence entre le pourcentage d'augmentation des ventes et du volume. De plus, la fin du conflit de travail, qui a été résolu au cours du troisième trimestre 2023-2024, le fort achalandage durant la période des fêtes de l'année en cours et l'ouverture d'une nouvelle succursale pour ce présent trimestre contribuent également à l'accroissement des ventes.





Au cours de ce troisième trimestre, la SQDC a enregistré 6,0 millions de transactions, comparativement à 4,9 millions pour le troisième trimestre de 2023-2024.





Les ventes réalisées par le biais du réseau des succursales se sont élevées à 226,5 M$, par rapport à 189,3 M$ pour le même trimestre de 2023-2024.





Les ventes en ligne ont atteint 9,4 M$ pour le présent trimestre, alors qu'elles étaient de l'ordre de 12,3 M$ au troisième trimestre 2023-2024. L'interruption des livraisons causée par le conflit de travail de Postes Canada explique la diminution des ventes en ligne du troisième trimestre 2024-2025 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.





Les charges nettes de la SQDC ont atteint 37,5 M$ pour ce troisième trimestre, comparativement à 33,4 M$ pour le troisième trimestre 2023-2024. Exprimées en fonction des ventes, ces charges nettes représentent un taux de 15,9 % en comparaison à 16,6 % pour le troisième trimestre 2023-2024. Rappelons que les charges nettes sont composées des frais de vente, des frais d'administration ainsi que des produits nets de financement et autres revenus.





La SQDC compte 101 succursales à la fin de ce troisième trimestre, soit trois de plus qu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Faits saillants du troisième trimestre

Pour lui permettre d'accomplir sa mission qui consiste à réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec dans une perspective de protection de la santé, la SQDC souhaite offrir une meilleure accessibilité à sa clientèle.

Ainsi, elle poursuit l'évaluation d'opportunités de marché dans des secteurs non encore desservis. En parallèle et au cours des prochains mois, la Société procédera à l'ouverture de nouvelles succursales dont l'aménagement sera revisité de manière à bonifier l'expérience client : parcours différents et mieux adaptés, nouveaux mobiliers, nouvel éclairage, nouvel affichage, surfaces adaptées à la taille des marchés et optimisation de l'assortiment de produits offerts. Le service de collecte en magasin est aussi amélioré et les services de livraison couvrent de nouveaux territoires.

La SQDC a également parachevé le déploiement d'une solution technologique importante visant à améliorer et à simplifier l'ensemble des processus de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.

Le rapport financier pour ce troisième trimestre de l'année financière 2024-2025 est maintenant disponible sur le site Internet de la SQDC : Publications | SQDC

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Demandes média : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, 438 884-1693, [email protected]