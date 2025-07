MONTRÉAL, le 4 juill. 2025 /CNW/ - À la suite de l'adoption de la Loi 8 (communément appelée PL85), qui modifie notamment le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux, la Société québécoise du cannabis (SQDC) va entamer un projet visant à prolonger les heures d'ouverture d'une vingtaine de succursales afin de mieux remplir sa mission de conversion vers le marché légal dans une perspective de protection de la santé publique.

« L'objectif de cette démarche vise à contrer davantage le marché illégal à un moment de la journée où la demande est présente et où les vendeurs illégaux sont actifs. Nous voulons continuer de mieux servir les consommateurs et les consommatrices en améliorant l'accessibilité à des produits à moindre risque. Ce projet nous permettra de mieux comprendre leurs comportements et habitudes. Près de 20 % de nos clients et clientes qui achètent du cannabis à l'extérieur de notre réseau invoquent les heures d'ouverture », explique Jean-François Dulac-Lemelin, vice-président principal, Expérience client.

À partir du 3 août, huit heures d'opération seront ajoutées. L'horaire prolongé sera jusqu'à 22 h du jeudi au samedi; et jusqu'à 18 h les dimanches. L'horaire est maintenu jusqu'à 21 h du lundi au mercredi. D'ailleurs, la SQDC avait prévu dès l'ouverture de ses 12 premières succursales en 2018 pouvoir bénéficier de telles heures d'affaires. L'adoption de la Loi 8 rend désormais le tout possible.

Endroits visés

Vingt points de vente situés dans des secteurs achalandés du Québec feront partie du projet.

Une succursale de Montréal s'ajoutera à la liste l'automne prochain et une autre succursale de Montréal fera exception.

Exception à la succursale du Vieux-Montréal

La succursale du Vieux-Montréal sera la première à mettre en vigueur l'horaire prolongé, et ce, dès son ouverture le 7 juillet. Ce nouveau point de vente deviendra la 107e du réseau de la SQDC et intégrera plusieurs changements mis de l'avant par la SQDC depuis plus d'un an afin d'améliorer ses concepts et l'expérience client comme des îlots de présentation, un affichage de produits par catégorie (fleurs séchées, comestibles, préroulés, haschich, etc.) pour permettre une meilleure approche conseil et des matériaux de construction plus chaleureux.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir une nouvelle succursale dans ce quartier de la ville qui nous permet de poursuivre la couverture de notre marché. Nos conseillers et conseillères sont bien formés et prêts pour répondre aux questions d'une clientèle diversifiée. Notre modèle est déjà bien perçu à l'international », soutient le directeur de la succursale, Mario Quattrociocche.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole