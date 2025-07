MONTRÉAL, le 2 juill. 2025 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis invite les représentants des médias lors d'une rencontre où elle fera le point sur son projet d'horaire prolongé de certaines succursales destiné à contrer le marché illégal en marge de l'ouverture de sa nouvelle succursale située dans le quartier du Vieux-Montréal.

Date: le vendredi 4 juillet 2025

Heure: 9 h 30

Adresse: 84, rue Saint-Paul Est, Montréal

Représentants et représentantes sur place:

Suzanne Bergeron , présidente et cheffe de la direction;

, présidente et cheffe de la direction; Alexander Bove , directeur, Immobilier;

, directeur, Immobilier; Jean-François Dulac-Lemelin, vice-président principal, Expérience client;

Théogène Morin, directeur régional;

Mario Quattrociocche , directeur de la succursale du Vieux-Montréal; et

, directeur de la succursale du Vieux-Montréal; et Alban Troja , directeur, Évolution et performance, Expérience client.

À noter que des entrevues sont possibles en français et en anglais; un pied de micro pourrait être utile (pas de système de distribution audio / «truie»); et le secteur est difficile d'accès pour le stationnement.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected] | 438 884-1693