Troisième Sommet de l'immigration au Québec - Une journée pour s'outiller et échanger sur les enjeux de l'immigration au Québec

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le mercredi 16 novembre 2022 se déroulera au Centrexpo Cogeco de Drummondville, le 3e Sommet de l'immigration au Québec. Ce rendez-vous annuel des professionnels concernés par l'immigration et ses enjeux est organisé par Immigrant Québec Pro, en partenariat avec le gouvernement du Québec dont le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), partenaire présentateur exclusif. La Société de développement économique de Drummondville (SDED) est le grand partenaire hôte de l'événement.

En présence de nombreux représentants des communautés politique, institutionnelle et d'affaires du Québec, cet événement vise à offrir aux 400 professionnels présents un espace d'échanges et de partage collaboratif et intersectoriel pour s'outiller et s'informer sur les initiatives et les meilleures pratiques en réponse à des défis fondamentaux pour l'avenir du Québec.

Lors de l'ouverture officielle, nous entendrons, les personnes suivantes :

Madame Christine Fréchette , ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ;

, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ; Madame Stéphanie Lacoste , mairesse de la ville de Drummondville et présidente de la SDED ;

, mairesse de la ville de et présidente de la SDED ; Monsieur Jonathan Chodjaï, président du conseil d'administration et Monsieur Christophe Berthet , président-directeur général d'immigrant Québec.

« Je félicite les organisateurs de ce 3e Sommet de l'immigration qui sont parvenus à créer un moment propice aux échanges afin de réfléchir aux enjeux et aux défis liés à l'immigration. Cet événement permet aux acteurs du milieu de l'immigration de se réunir pour arrimer les initiatives et partager les bonnes pratiques. Je suis convaincue qu'en travaillant ensemble nous atteindrons notre objectif commun, qui est de faire en sorte que les personnes immigrantes de toutes origines réalisent avec succès leur projet de vie au Québec et s'y épanouissent pleinement en français. »

Christine Fréchette,

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Outiller les professionnel.les concerné.es par l'immigration au Québec et ses enjeux

Au programme, 10 ateliers rythmeront cette journée autour de cette thématique majeure : concilier les besoins économiques du Québec et les réalités des personnes immigrantes. Les ateliers du Sommet, préparés et animés par des partenaires de référence dans notre écosystème, aborderont des thèmes variés tels que l'attraction des talents, la régionalisation, la rétention de la main-d'œuvre immigrante, la francisation, les enjeux autour du logement des travailleurs, l'immigration humanitaire, le recrutement des étudiants internationaux, l'intégration en entreprise, l'entrepreneuriat immigrant…

Découvrez le programme complet de la journée : https://sommet-immigration.com/programme/

« Un sommet comme celui qui aura lieu le 16 novembre prochain est une formidable occasion d'échanger au sujet de l'immigration. En réunissant des professionnels, des employeurs et des partenaires du marché de l'emploi, le Sommet de l'immigration provoque des rencontres et des opportunités intéressantes. Pour faciliter le recrutement de main-d'œuvre et pour répondre aux besoins du marché du travail, notre gouvernement a d'ailleurs assoupli les critères d'admissibilité au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Il faut continuer de créer des conditions favorables pour bien accueillir ces travailleurs. Je suivrai le déroulement de ce sommet avec attention, et c'est une fierté pour notre gouvernement de soutenir cet événement ! »

Kateri Champagne Jourdain

Ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Trois conférences plénières, en ouverture, en milieu et en clôture du Sommet, compléteront la programmation :

Les plénières d'ouverture et de clôture animées par Paul Houde ;

; Une plénière de mi-journée sur le thème Francisation Québec, unique point d'accès gouvernemental pour les services d'apprentissage du français qui sera mis en œuvre dès le 1er juin 2023, par Frederico Fonseca , sous-ministre adjoint, Francisation et Intégration au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI).

« Des événements d'affaires, comme le 3e Sommet de l'immigration au Québec, engendrent des retombées économiques importantes pour nos régions. Je suis heureuse que le ministère du Tourisme appuie ce rendez-vous grâce à une aide financière provenant du Fonds de développement en tourisme d'affaires, un programme mis en place pour soutenir la relance de ce secteur lucratif au Québec. »

Caroline Proulx

Ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Enfin, en avant-première lors du 3e Sommet de l'immigration au Québec, la nouvelle édition du guide Embaucher une personne immigrante au Québec, réalisé avec la collaboration de l'Ordre des CRHA, sera dévoilée en édition imprimée lors de l'événement.

Pour rester informé des dernières nouvelles relatives au Sommet de l'immigration 2022, consultez le site sommet-immigration.com .

Une implication de l'ensemble de nos partenaires

Immigrant Québec Pro tient à souligner la forte collaboration du gouvernement du Québec, partenaire présentateur exclusif, ainsi que la participation de ses grands partenaires : la Société de développement économique de Drummondville (SDED), Québec International, Desjardins, la Banque Nationale, Qualifications Québec, la collaboration de l'Ordre des CRHA et VIA Rail Canada, ainsi que la contribution de l'ensemble des partenaires de contenu de l'événement. Un grand merci à nos partenaires pour leur présence et leur participation pour faire de ce 3e Sommet de l'immigration au Québec, une réussite.

« Nous sommes heureux de rassembler cet écosystème des professionnelles et professionnels concernés par l'immigration et de mettre en commun toutes les forces de ce réseau pour améliorer nos pratiques et aider à la concertation au sortir de la crise sanitaire que nous venons de vivre. Les ateliers et des plénières proposés sont le fruit d'un travail collaboratif d'expertes et d'experts et de partenaires qui se mobilisent depuis des mois pour rendre cet événement exceptionnel. Nous sommes fiers de compter notamment sur le précieux support et l'engagement du gouvernement du Québec en tant que partenaire présentateur exclusif de l'événement. »

Christophe Berthet

Président-directeur général d'Immigrant Québec

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 16 novembre 2022, de 8 h 30 à 18 h (accueil à partir de 7 h 45)

Lieu : Centrexpo Cogeco de Drummondville, situé au 550 rue St-Amant Drummondville, QC J2C 6Z3

Informations : sommet-immigration.com

À propos d'Immigrant Québec Pro

Créée par l'équipe d'Immigrant Québec, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec, Immigrant Québec Pro est une plateforme d'information et de partage à l'intention de tous les professionnels et acteurs de l'immigration au Québec.

Site internet : immigrantquebecpro.com

Guide gratuit : Embaucher une personne immigrante au Québec

( immigrantquebecpro.com/fr/actualites/guides/guide-embaucher-une-personne-immigrante-au-quebec )

Édition 2022-23 disponible le 16 novembre 2022

