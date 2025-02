Troisième lien entre Québec et Lévis - Séances d'information publiques les 26 et 27 février

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les citoyens à participer à des séances d'information publiques portant sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis.

Des représentants du Ministère seront sur place pour fournir des renseignements, récolter les impressions des participants et répondre aux questions concernant, notamment, les corridors à l'étude ainsi que les étapes du projet en cours et à venir.

Ces séances, ouvertes à tous, auront lieu de 15 h à 20 h :

le 26 février, à l'Hôtel Travelodge Québec, situé au 3125, boulevard Hochelaga, à Québec;

le 27 février, au Lévis Centre des congrès, situé au 5750, rue J.-B.-Michaud, à Lévis.

Appel d'intérêt international : un engouement sans précédent

Dans la foulée de l'appel d'intérêt tenu à l'automne dernier, les entretiens réalisés par KPMG auprès des entreprises répondantes ont permis de confirmer leur fort intérêt à participer au projet de troisième lien entre Québec et Lévis. En effet, celles-ci ont notamment souligné qu'elles envisagent de prendre part aux divers processus à venir. L'exercice a également révélé que le marché était favorable à l'utilisation du mode de réalisation collaboratif préconisé - une première dans un projet d'infrastructure majeure au Québec - qui contribuerait à générer des gains en matière de coûts, de productivité et d'innovation. Enfin, l'appel d'intérêt dans sa globalité a permis de recueillir les questions et les recommandations du marché en vue d'assurer une planification optimale du projet et une gouvernance adaptée au mode de réalisation.

Rappelons que 23 entreprises ont répondu à l'appel d'intérêt international lancé le 11 octobre 2024. Les constats généraux et la liste détaillée des entreprises participantes peuvent être consultés sur la page Web du projet.

Citation

« L'automne dernier, nous partions pour la première fois à la recherche de partenaires pour construire notre troisième lien entre Québec et Lévis, ce qui a suscité un engouement sans précédent auprès du marché. Aujourd'hui, nous franchissons une autre nouvelle étape : nous allons vous présenter le projet! J'invite tous les citoyens des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches qui sont intéressés à venir en apprendre davantage sur les étapes franchies et sur celles qui nous attendent. Par ailleurs, j'ai pris connaissance avec enthousiasme des constats généraux de l'appel d'intérêt international, une étape pour le moins cruciale. Le nombre et la renommée des entreprises participantes confirment que notre projet de troisième lien entre Québec et Lévis est sérieux et crédible. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

