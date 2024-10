Troisième lien entre les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches - Le gouvernement du Québec lance un appel d'intérêt international

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le lancement d'un appel d'intérêt international pour le projet de troisième lien entre les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Cet appel d'intérêt international permettra au gouvernement de valider l'attrait du marché pour la construction d'un lien interrives.

Le projet sera réalisé en mode collaboratif, une première pour un projet routier au Québec. Le gouvernement travaillera donc en étroite collaboration avec le concepteur et le constructeur dès les premières étapes de conception du projet.

Plusieurs appels d'offres spécifiques seront également lancés successivement jusqu'au printemps, afin d'aller chercher les services professionnels et l'accompagnement requis tout au long du projet. Un premier appel d'offres visant l'obtention de services-conseils en matière d'assurance et de garanties financières sera publié au cours des prochaines semaines.

Les principaux objectifs du projet sont d'assurer la sécurité économique de l'Est du Québec par l'implantation d'un nouveau lien interrives permettant le transport des biens et des marchandises ainsi que d'offrir une meilleure circulation routière en limitant l'impact environnemental.

Citations

« Le lancement de l'appel d'intérêt international marque une étape importante dans le projet de troisième lien, qui nous permettra de confirmer les intentions du marché pour notre projet. Je suis persuadée que nous arriverons à la meilleure solution pour répondre aux besoins de fluidité de nos citoyens des deux rives. Notre gouvernement ne négligera aucun détail ni aucune étape, et assure un suivi serré des travaux pour que le projet avance le plus rapidement possible. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette étape démontre notre engagement pour la réalisation de ce lien routier qui sera favorable au développement économique des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Il s'agit d'un pas de plus dans l'avancement de ce projet. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La grande région regroupant Québec, Lévis et Chaudière-Appalaches a besoin de ce nouveau lien pour qu'on puisse assurer notre sécurité économique. On ne peut pas vivre avec le risque d'une fermeture imprévue du pont Pierre-Laporte qui obligerait nos camionneurs à passer par le pont de Trois-Rivières. Il faut aussi soulager nos automobilistes qui vivent avec un trafic de plus en plus intense, comme on a pu le constater cet été. C'est un pas important de plus qu'on réalise aujourd'hui. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

