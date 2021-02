Troisième édition des Projets participatifs citoyens : 4 nouveaux milieux de vie grâce à la mobilisation des citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie

Ainsi, avec l'appui du Centre d'écologie urbaine de Montréal (CÉUM), les citoyennes et citoyens pourront, pour une troisième année consécutive, embellir, verdir et animer leur quartier avec un budget pouvant aller jusqu'à 10 000 $.

« Cette 3e édition a attiré deux fois plus d'intéressés que la première édition en 2019! Les citoyennes et citoyens sont chaque année plus nombreux à mettre leurs forces en commun pour prendre en charge l'aménagement de leur environnement et proposer des initiatives innovantes qui transforment positivement leur milieu de vie et rapprochent les communautés. Cet engagement citoyen et tous les projets qui en découlent ont un effet direct sur notre qualité de vie et contribuent pleinement à la transition écologique dans Rosemont-La Petite-Patrie », affirme le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie, François William Croteau.

La sélection

Le comité aviseur, formé d'acteurs du milieu (CDC de Rosemont, Solon et le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie), a assuré la sélection des quatre nouveaux milieux de vie. Les critères de sélection sont principalement quantitatifs (notamment un nombre suffisant de citoyens mobilisés, soit un minimum de 25 participants) et qualitatifs (en ce qui a trait à l'équité territoriale par exemple).

Devant la forte mobilisation de plusieurs citoyens, le comité aviseur a également recommandé de reconduire 7 des 8 milieux de vie existants. Le milieu de vie Horizon Vert poursuivra cette année le déploiement de son projet de marché solidaire grâce à l'accompagnement de Solon et du Lab transition; il profitera également des fonds qui lui ont été réservés en 2020 pour mettre sur pied ce projet.

Quatre ateliers d'accompagnement

Dans la semaine du 8 mars, l'Arrondissement invite la population intéressée à participer à l'un des 4 ateliers de fondation, animés par le CEUM, qui permettent d'adopter le nom du milieu de vie et d'élire son comité. Les milieux de vie reconduits (la Petite Famiglia, le Nord des Possibles, la Petite Fratrie, Masson Village, Saint-Émile et cie, Vivre Masson-Est et Espace Monarques) pourront également élire de nouveaux responsables et identifier une vision pour les projets à venir.

De mars à avril 2021, trois ateliers supplémentaires permettront aux participants de décider ensemble des projets à mettre en place dans leur milieu de vie :

Atelier de cocréation : les citoyennes et citoyens discutent ensemble des projets à réaliser dans leur quartier et de leur volonté pour leur milieu de vie;

: les citoyennes et citoyens discutent ensemble des projets à réaliser dans leur quartier et de leur volonté pour leur milieu de vie; Atelier de décision : les citoyennes et citoyens votent pour les projets et discutent de la répartition du budget;

: les citoyennes et citoyens votent pour les projets et discutent de la répartition du budget; Atelier de mise en œuvre : les comités planifient et organisent la réalisation des projets. De mai 2021 à juin 2022, les projets choisis seront déployés dans l'espace public.

Les dates des ateliers pour chaque milieu de vie sont disponibles sur realisonsmtl.ca/ppc.

Créer son milieu de vie

Le programme Projets participatifs citoyens encourage la mise en place d'espaces de rencontres, de création et d'appropriation citoyenne en favorisant l'émergence de projets qui permettent à la population d'intervenir directement dans son milieu de vie. Le territoire d'un milieu de vie correspond à un secteur situé à moins de 500 m de chez soi où l'on peut vivre, travailler et se divertir. Il est important de mentionner que toute personne intéressée à participer peut s'impliquer dans le milieu de vie le plus près de chez elle.

Ce programme a fait l'objet d'un accompagnement en analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) par l'organisme Relais-femmes, en collaboration avec le Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

