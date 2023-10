Trois syndicats du transport scolaire déclencheront une grève générale illimitée

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC et MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Trois syndicats du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN déclencheront des grèves générales illimitées les 30 et 31 octobre prochains. Le 30 octobre 2023 à 6 h, le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN débrayeront simultanément. Le 31 octobre 2023, ce sera au tour du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN (STTT-CSN) à Montréal de déclencher leur arrêt de travail, sans date de retour.

« La grève pour nous, c'est vraiment le moyen de pression ultime que l'on prend quand les patrons refusent d'entendre raison, en plus de refuser de nous verser notre juste part de l'argent qu'ils ont reçu du gouvernement pour financer nos hausses salariales. L'inflation qui nous frappe de plein fouet ne nous laisse aucun autre choix. Les salaires proposés par les employeurs aux tables de négociation sont nettement insuffisants, compte tenu des responsabilités que sont les nôtres. La balle est maintenant dans leur camp. Ils auraient dû nous proposer des blitz de négociation avant la grève, mais ne l'ont pas fait. Comme tout le monde, nous souhaitons un règlement rapide et nous travaillons entièrement en ce sens depuis le tout début de ces négociations », déclare Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire.

Rappelons qu'au mois de février dernier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est intervenu sur la place publique afin d'appuyer les revendications des travailleuses et travailleurs en soulignant que les chauffeuses et chauffeurs doivent avoir leur juste part.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les deux syndicats sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023 et ont respectivement voté à 100 % en faveur d'un mandat pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN a adopté son mandat de grève en assemblée générale le 12 avril dernier et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN l'a voté le 13 avril dernier. La Commission scolaire Central Québec, le Centre de services scolaire De La Jonquière et le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay seront touchés par ces deux arrêts de travail.

À Montréal, le STTT-CSN a adopté un mandat de grève générale illimitée à 99 % le 18 octobre dernier. Le Centre de services scolaire de Montréal, le English Montreal School Board, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys seront touchés par leur arrêt de travail.

À propos

Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe 148 membres alors que le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN en regroupe 77. Les deux unités sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). Pour sa part, le STTT-CSN compte près de 350 membres responsables d'autant de parcours de transport scolaire.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés, dont les 65 000 membres œuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16 000 membres issus de tous les secteurs d'activité. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326