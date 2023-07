TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Anderson College of Health, Business and Technology est fier d'annoncer que trois de ses principaux programmes de soins de santé - technologie de la cardiologie, échographie médicale et technologie de laboratoire médical - ont obtenu un « agrément sous conditions » dans le cadre du programme EQual d'Agrément Canada. L'« agrément sous conditions » est le statut le plus élevé qu'un nouveau programme peut obtenir.

« Nous félicitons le Collège Anderson d'avoir obtenu l'agrément EQual, ce qui témoigne de son engagement ferme à l'égard de l'excellence pédagogique, de normes rigoureuses et de l'amélioration continue de la qualité, a affirmé Roman Savka, directeur de l'agrément de l'éducation en santé, Agrément Canada/EQual. Nous sommes fiers de participer aux efforts du Collège Anderson visant à fournir des diplômés qualifiés au secteur canadien des soins de santé. »

« Il s'agit d'une réalisation extraordinaire pour le Collège Anderson, qui confirme la qualité de chacun de ces programmes de soins de santé essentiels, a déclaré Cheryl Russell-Julien, directrice des études et de l'assurance de la qualité au Collège Anderson. Cela démontre la détermination et l'engagement d'Anderson à l'égard de l'excellence en éducation et de l'amélioration continue et rehausse le calibre des offres pour les étudiants, qui leur donnent un avantage concurrentiel sur le marché à la fin de leurs études. »

« L'agrément renforce la réputation d'Anderson en tant qu'établissement de premier plan dans le domaine de l'éducation en soins de santé et confirme sa détermination et sa capacité à cultiver des professionnels de la santé compétents et confiants, a mentionné Rose Elia, directrice de l'exploitation d'Anderson College. Nous sommes fiers que nos diplômés hautement qualifiés soient en demande et prêts à fournir un apport important pour répondre aux besoins en soins de santé de l'Ontario et du Canada et pallier les pénuries qui y sévissent. »

« Les étudiants qui consacrent leur temps à l'éducation et y investissent pour faire avancer leur carrière et améliorer leur vie méritent le meilleur de nous, a dit Heather Yang, chef de la direction d'Anderson College. Pour cette raison, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière de développement et de prestation de programmes d'études en consultant les chefs de file du secteur, en embauchant des professeurs experts et en offrant une formation pratique pour veiller à ce que nos diplômés puissent réussir dans la profession de leur choix. Nous remercions Agrément Canada et les enquêteurs de leur précieuse rétroaction et de leur reconnaissance. »

La technologie en cardiologie, l'échographie médicale et la technologie de laboratoire médical d'Anderson ont obtenu un « agrément sous conditions » pour une période de deux ans, soit jusqu'en août 2025. Bien que ce statut reconnaisse que chaque programme répond à des normes nationales rigoureuses, le processus d'agrément est continu. Il faut que tous les établissements publics et privés ayant des programmes agréés présentent une nouvelle demande avant la fin de la période d'agrément et démontrent constamment leur capacité à maintenir l'excellence des programmes et les faire évoluer et les méthodes pour y parvenir et s'assurer de la satisfaction des étudiants.

Heureusement pour le Collège Anderson, au cours des dernières années, l'accent a été mis sur l'harmonisation du développement des programmes avec les demandes du marché et les normes de qualité, comme l'ont indiqué les organismes directeurs, et sur la demande d'agrément.

En plus des programmes mentionnés, il compte cinq autres programmes agréés : assistant de laboratoire médical, agréé par Agrément Canada; technicien en pharmacie, agréé par le Conseil canadien de l'agrément des programmes de pharmacie; gestion de l'information sur la santé, agréé par le Collège canadien des gestionnaires de l'information de santé; santé et sécurité au travail, agréé par le Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés; parajuriste, agréé par le Barreau de l'Ontario.

Le Collège Anderson est l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885. Le Collège Anderson a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 138 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant dix établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Visitez www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

EQual est le programme d'agrément de l'éducation des professionnels de la santé spécialisés d'Agrément Canada qui aide les professions de la santé, les établissements d'enseignement supérieur et les programmes à offrir une éducation de qualité aux futurs travailleurs de la santé. Visitez Agrément Canada et EQual pour en savoir plus.

