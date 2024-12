- Les étudiants surpassent la moyenne nationale aux examens de certification -

TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Anderson College est ravi d'annoncer que son programme de technologie en cardiologie (TC) a de nouveau obtenu le statut d'accréditation auprès du programme EQual d'Accreditation Canada. Grâce à la qualité de cette formation complète, les étudiants obtiennent régulièrement des résultats supérieurs à la moyenne nationale aux examens de certification de la Société canadienne des technologues en cardiologie (SCTC).

«Nous sommes profondément honorés de recevoir cette reconnaissance et émerveillés par la manière dont nos étudiants appliquent leurs connaissances et leur formation, dépassant les attentes aux examens de certification de la SCTC. Non seulement ils obtiennent des résultats remarquables à travers le pays, mais les trois dernières cohortes ont atteint un taux de réussite de 100 % », a déclaré Heather Peart, responsable du programme de technologie en cardiologie au Collège Anderson. « Ces diplômés sont prêts à faire une réelle différence dans nos communautés, et nous ne pourrions être plus fiers de leur dévouement et de leurs réalisations. »

« Le processus d'accréditation EQual est rigoureux et continu. Heather Peart et son équipe ont démontré leur engagement envers l'excellence et leur passion pour offrir une éducation de qualité, inspirant chacun d'entre nous dans cette démarche », a ajouté Cheryl Russell-Julien, directrice académique et de l'assurance qualité pour le Collège Anderson. « Nous sommes impressionnés par les accomplissements de cette équipe et de nos étudiants ; ils méritent nos plus hauts éloges. »

« Lorsque nous avons lancé notre programme de TC, nous avons identifié un besoin urgent en professionnels de la santé possédant ces compétences spécialisées et rêvé de concevoir un programme novateur dont les diplômés pourraient être fiers et auquel les employeurs pourraient faire confiance pour produire des technologues en cardiologie d'une qualité exceptionnelle », a souligné Rose Elia, directrice des opérations du Collège Anderson. « Ce qui a évolué--grâce à l'engagement indéfectible de notre équipe et aux réalisations de nos diplômés--a dépassé nos attentes les plus ambitieuses. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires communautaires, notamment les hôpitaux et les cliniques, qui accueillent des stages pratiques enrichissant les parcours d'apprentissage de nos étudiants et les préparant à l'excellence dans leur domaine. »

« La force motrice derrière tout ce que nous faisons au Collège Anderson est d'offrir à nos étudiants une formation de qualité, un soutien communautaire et une crédibilité qui les motivent à réussir, tout en reconstruisant ou en améliorant non seulement leurs carrières mais aussi leurs vies », a déclaré Heather Yang, présidente et directrice générale du Collège Anderson. « Je suis ravie du leadership d'Heather Peart et du dévouement de toute notre équipe pour atteindre nos objectifs. Il est tout aussi gratifiant de voir nos étudiants recevoir la reconnaissance qu'ils méritent tant. Un sincère merci à Accreditation Canada pour leur soutien indéfectible dans ces projets en constante évolution. »

Le programme de TC du Collège Anderson dure 76 semaines, incluant un stage pratique de 16 semaines chez des employeurs potentiels, dans divers environnements cliniques et hospitaliers. Les étudiants bénéficient également du soutien nécessaire pour se préparer avec succès aux examens de certification de la SCTC. Le rapport du programme EQual d'Accreditation Canada a souligné : « [Le programme de TC d'Anderson] crée une riche mosaïque d'expériences d'apprentissage pour ses étudiants… [leur permettant] de découvrir différents modèles de prestation de soins de santé, populations de patients et spécialités médicales… [offrant] une compréhension globale du système de santé. En fin de compte, cette diversité clinique joue un rôle crucial dans la préparation des étudiants à leur entrée dans la pratique professionnelle. »

Pour en savoir plus, visitez le programme de technologie en cardiologie du Collège Anderson.

Le Collège Anderson est l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885.

Au cours de ses 139 ans d'histoire, Anderson a formé plus de 100 000 étudiants et continue d'être un partenaire clé pour ceux qui surmontent des défis professionnels et passent à la prochaine étape de leur vie. Avec dix campus en Ontario, le Collège est reconnu pour la qualité exceptionnelle de son corps professoral, ses formations pratiques et concrètes orientées vers les carrières, ainsi que pour sa culture bienveillante et solidaire.

Visitez www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

