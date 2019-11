Trois premiers trimestres de 2019 : le bénéfice net d'Hydro-Québec atteint 2 243 M$

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce un bénéfice net de 2 243 M$ pour les trois premiers trimestres de 2019. Il s'agit d'un résultat comparable à celui de la période correspondante de l'an dernier, exclusion faite d'un gain non récurrent de 277 M$ réalisé en 2018 à la suite de la cession d'une participation dans la filiale TM4 et de la radiation de 46 M$, au deuxième trimestre de 2019, en raison de l'abandon du projet Northern Pass Transmission.

« Les neuf premiers mois de l'année ont été marqués par une augmentation de la demande de base dans la majorité des secteurs, ce qui a contribué à une incidence favorable de 120 M$ sur le bénéfice net. À la lumière de ces résultats, nous avons tout lieu de croire que nous atteindrons notre cible de bénéfice net pour l'exercice 2019, fixée à 2,7 G$, et que nous pourrons ainsi verser le dividende attendu au gouvernement du Québec », a déclaré le vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque, Jean-Hugues Lafleur.

Faits saillants des neuf premiers mois

Marché du Québec

Accroissement de la demande de base (qui exclut l'effet des températures) dans la majorité des secteurs



Températures plus froides à l'hiver 2019 qu'à l'hiver précédent

Marchés hors Québec

Volume d'exportations nettes supérieur à 25 TWh pour une troisième année d'affilée



Hausse du prix moyen obtenu à l'exportation (4,4 ¢/kWh)

Charges d'exploitation

Gestion rigoureuse des charges d'exploitation, ce qui a permis d'absorber l'impact

de l'inflation et de l'indexation des salaires

de l'inflation et de l'indexation des salaires Activités de financement

Deux émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2055 au troisième trimestre, à un coût moyen de 2,31 %, permettant de réunir 1,4 G$



Montant total recueilli depuis le début de l'année : 3,3 G$

Sur le marché du Québec, les approvisionnements en électricité fournis par Hydro-Québec Production à Hydro-Québec Distribution se sont accrus de 120 M$ comparativement à la même période de 2018. Cette progression résulte d'une hausse du volume des ventes d'électricité, principalement au premier trimestre.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité d'Hydro-Québec Production ont diminué de 80 M$. Ce recul découle surtout du fait que, sous l'effet des températures, la demande a été plus faible sur les marchés d'exportation au deuxième trimestre. L'impact de la baisse de volume a été atténué par une hausse du prix moyen obtenu, attribuable notamment à l'incidence favorable de la stratégie de gestion des risques mise en place par l'entreprise. Soulignons que le volume des exportations nettes demeure très élevé, soit à plus de 25 TWh pour une troisième année consécutive à pareille date.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 2 458 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des neuf premiers mois de 2019, contre 2 376 M$ à la période correspondante de l'an dernier. La construction et le raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine se sont poursuivis. L'entreprise a également mené à bien le projet à 735 kV de la Chamouchouane−Bout-de-l'Île au deuxième trimestre et inauguré les installations en juillet. Par ailleurs, Hydro-Québec a poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser ses actifs de production, de transport et de distribution.

