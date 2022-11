Trois organismes s'allient pour promouvoir deux gestes de bientraitance des personnes aînées

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lance aujourd'hui une importante opération de sensibilisation pour la bientraitance des personnes aînées en collaboration avec le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) et le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) par une campagne qui fait la promotion de deux messages : Merci de cogner avant d'entrer et Merci de m'expliquer les frais qu'on me charge.

Deux gestes à adopter pour respecter les personnes aînées

« Beaucoup de personnes âgées en résidence pour aînés (RPA) expriment une insatisfaction par rapport à des services qui leur sont facturés sans nécessairement qu'il soit très clair si elles ont vraiment besoin de ce service, si elles l'avaient vraiment requis », explique Jacques Beaudoin, directeur des affaires publiques et juridiques au RQOH. « Les personnes âgées reçoivent des services qui évoluent avec le temps », indique le président-directeur général du RQRA, Marc Fortin : « Il est important de bien expliquer chaque nouveau médicament, chaque nouveau traitement et chaque nouveau frais ».

L'autre geste très apprécié : « Toc-toc-toc, est-ce que je peux entrer? », dit le PDG Marc Fortin. « Des parents, des amis, mais aussi des membres du personnel, dans le vif de l'action, sans aucune mauvaise intention, peuvent parfois entrer sans s'annoncer », explique le directeur Jacques Beaudoin.

« Ce sont deux gestes très simples qui sont pourtant parmi les principaux motifs d'insatisfactions des gens qui vivent dans des RPA, selon ce que la Commission a pu constater dans plusieurs régions du Québec », indique Philippe-André Tessier, président de la Commission : « Avec nos deux partenaires, nous avons voulu diffuser une campagne positive sur la bientraitance, pour ainsi contribuer à nous faire réfléchir, sur les plans individuel et collectif, sur la façon dont nous interagissons avec les personnes âgées ».

Les outils de cette campagne sur la bientraitance ont été réalisés par la jeune photographe Laura Duquette et mettent en vedette sa grand-maman Nanie. La complicité entre les deux femmes transparaît dans les deux courtes capsules vidéo qui seront diffusées sur les réseaux sociaux.

Le RQRA et le RQOH regroupent 116 000 unités de logement dans des RPA. Les deux affiches de la campagne seront prochainement distribuées par la poste aux 11 200 abonnées des magazines publiés par le RQRA et le RQOH.

Vous pouvez voir une courte vidéo portant sur les deux gestes de bientraitance sur YouTube : https://youtu.be/A1lVwiiPYSs. Tout le matériel de la campagne est disponible sur la page Bientraitons.ca.

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse