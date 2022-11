IQALUIT, NU , le 22 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, était accompagné de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et de l'honorable Margaret Nakashuk, ministre des Services à la famille du Nunavut, d'Aluki Kotierk, president de Nunavut Tunngavik Inc., et de Levi Barnabas, président par intérim de la Qikiqtani Inuit Association, et de Sherri Robertson, directrice exécutive de la YWCA-Agvik Society pour annoncer une contribution fédérale de plus de 2,7 millions de dollars pour la conversion de trois propriétés existantes en nouveaux logements de transition pour les femmes et les enfants inuits vulnérables à Iqaluit.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et au Programme de financement initial. Les autres contributions comprennent 750 000 $ de Nunavut Tunngavik Inc., 1,4 million de dollars de la Qikiqtani Inuit Association et 217 333 $ du YWCA-Agvik.

Les trois ensembles de logements, Maittuq, Saimavik et Immilijuq House, permettront d'offrir un total de 21 logements de transition avec services de soutien aux femmes inuites et à leurs enfants, et jusqu'à 8 places seront réservées aux femmes ou aux enfants ayant une déficience intellectuelle ou une maladie mentale. Ils seront destinés aux personnes à risque de la communauté et permettront de veiller à ce qu'elles n'aient pas à déménager hors du territoire pour accéder aux services de soutien dont elles ont grandement besoin. Le ministère des Services à la famille du Nunavut fournira les fonds d'exploitation.

Fondé en 1986, le YWCA-Agvik, anciennement la Baffin Regional Agvik Society, a été lancé par un groupe de femmes inuites animées d'un esprit communautaire qui nourrissaient les personnes dans le besoin et ouvraient leurs portes à des femmes fuyant la violence dans leur communauté. Aujourd'hui, elles exploitent une maison d'hébergement de 26 lits appelée Qimaavik pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale et une maison d'hébergement de 12 lits, Sivummut, pour les femmes et les enfants en situation d'itinérance.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à la création de ces 21 logements avec services de soutien et de transition, notre gouvernement démontre une fois de plus son engagement à faire en sorte que les femmes et les enfants inuits vulnérables du Nunavut aient accès à des logements abordables qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre dans les collectivités du Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, peu importe le lieu de résidence. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir la création de ces 21 logements qui offriront aux femmes inuites et à leurs enfants un logement abordable et de qualité à Iqaluit. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Tant que les femmes et les enfants inuits ne sont pas correctement logés et ne bénéficient pas d'une sécurité économique, leur sécurité et leur bien-être sont toujours une préoccupation. Lorsqu'un logement sécuritaire est garanti, les femmes inuites peuvent prendre des mesures pour assurer leur bien-être, leur croissance personnelle et leur autonomie. La réduction des facteurs de risque dans l'environnement d'un enfant augmente son potentiel de développement et de réussite scolaire. En accord avec la vision du mandat de Katujjiluta, le gouvernement du Nunavut est heureux de voir se concrétiser des partenariats qui apportent de nouvelles options de logement. Nous espérons voir des investissements croissants comme ceux-ci dans toutes les communautés du Nunavut. » -L'honorable Margaret Nakashuk, ministre des Services à la famille du Nunavut, ministre responsable de la lutte contre l'itinérance et ministre responsable de la réduction de la pauvreté

« Les membres de la communauté inuite, conscients qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri des difficultés, s'unissent pour répondre aux besoins de la communauté. Les investissements des organisations inuites dans les maisons de transition constituent une contribution importante à la résolution d'une réalité difficile et beaucoup trop courante. Tous les Inuits ont besoin de se sentir en sécurité. » - Aluki Kotierk, président, Nunavut Tunngavik Inc.

« La QIA est honorée de contribuer à un projet qui offre un soutien et des services aux membres vulnérables de notre communauté. Le YWCA-Agvik est un excellent exemple de membres de la communauté qui s'unissent pour trouver une solution et répondre à un besoin communautaire. » - Levi Barnabas, président par intérim, Qikiqtani Inuit Association

« La YWCA-Agvik Society exprime sa profonde reconnaissance à la SCHL et aux autres bailleurs de fonds qui ont rendu possible l'acquisition de 3 nouveaux bâtiments à Iqaluit. Ces logements augmentent notre capacité à offrir des espaces sécuritaires comprenant à des loyers abordables aux femmes et à leurs enfants qui possèdent des options limitées. Un logement sûr ouvre la porte à d'autres possibilités et à un avenir plus sain. » - Sherri Robertson, directrice exécutive de la YWCA-Agvik Society

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

