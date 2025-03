Trois mois de lock-out chez Béton Provincial à LaSalle et Longueuil

MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - En lock-out depuis maintenant trois mois, les 50 travailleurs de Béton Provincial de LaSalle et de Longueuil manifestent ce matin à Montréal afin de dénoncer l'intransigeance de leur employeur.

Après avoir mis ses employés en lock-out tout juste avant Noël, les rendant ainsi inadmissibles à l'assurance emploi, l'entreprise d'André Bélanger maintient la ligne dure envers ses employés, à qui elle voudrait imposer un gel salarial de quatre ans ainsi que l'abolition des régimes de retraite et d'assurance collective, et ce, moins d'un an après avoir fait l'acquisition des sites de LaSalle et de Longueuil lors du rachat de Demix Béton.

« Béton Provincial veut faire de nous un exemple! », s'indigne Gilles Marleau, président du syndicat représentant les chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour. « Ce n'est pas parce que tu te portes acquéreur d'une compagnie que tu peux déchirer une convention collective du jour au lendemain. C'est pourtant ce qu'André Bélanger veut faire en essayant de nous affamer maintenant pour mieux nous affamer plus tard. »

Le 7 novembre dernier, Béton Provincial, propriété de l'homme d'affaires André Bélanger, déposait une offre financière au syndicat : gel salarial jusqu'en 2027, puis 2 % d'augmentation annuelle en 2028 et 2029. L'employeur exigeait aussi la fin de sa contribution au régime de retraite, correspondant à 5,5 % du salaire gagné, pour la remplacer par une « prime » de 0,50 $ l'heure travaillée. Béton Provincial demandait également l'arrêt du régime d'assurance actuel afin de le remplacer par un nouveau régime modulable, dorénavant payé par les employés.

De leur côté, les employés de Béton Provincial demandent une augmentation de 18 % sur quatre ans et le statu quo en matière d'assurance collective et de régime de retraite.

« Ce n'est pas comme si Béton Provincial n'avait pas les moyens de payer ses chauffeurs de bétonnières », souligne à grands traits le trésorier de la CSN, Yvan Duceppe. « Depuis des mois, André Bélanger multiplie les acquisitions et se proclame lui-même l'acteur de premier plan de l'industrie du béton au Québec. Si les affaires vont si bien pour lui, pourquoi voudrait-il subitement abolir le régime de retraite de ses employés, annuler leurs assurances et geler leurs salaires pendant quatre ans ? »

Après avoir unanimement rejeté les offres de Béton Provincial, les employés avaient adopté en novembre un mandat de 10 jours de grève. Aucune de ces journées n'avait été utilisée avant le déclenchement du lock-out, le 5 décembre dernier.

Autrefois propriété de Demix Béton, les usines de Longueuil et de LaSalle ont été rachetées en avril 2024 par Béton Provincial, acteur de premier plan de l'industrie au Québec. Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

