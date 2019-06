Trois journalistes indépendants travaillant aux lieux ou circonstances dangereux remportent des bourses pour une formation à la sécurité

Voici les boursiers 2019, choisis par un jury indépendant :

Michael Colborne , journaliste / photographe indépendant de Sherwood Park , en Alberta , qui rend compte des relations entre des groupes d'extrême droite en Ukraine et en Croatie, impliquant des activités illégales. Il a déjà été agressé physiquement au cours de ce travail continu. Certains de ses travaux ont paru dans The New Republic.





Lena Macdonald est une cinéaste et journaliste indépendante basée à Toronto . Elle a passé la dernière décennie à diriger, produire et développer des documentaires et des séries télévisées pour diffusion avec TVO, CBC et TSN. Lena produit actuellement un long métrage documentaire sur l'appareil judiciaire international et sur ses effets néfastes sur les pays sortant d'un conflit en Afrique. Le documentaire devrait être diffusé par la chaîne documentaire de CBC.





Anna Bianca Roach est une journaliste indépendante canadienne qui se concentre sur l'intersection du genre, du travail et de la migration. Elle travaille depuis des bases à Toronto et à Redwood City, en Californie. Après avoir obtenu un diplôme en études de conflits à l'Université de Toronto , elle s'est installée en Arménie pour un an, où elle a présenté la révolution de velours de 2018 et ses conséquences immédiates. Elle fait maintenant rapport sur les droits du travail sous des gouvernements populistes. Son travail a notamment été publié dans les médias The Toronto Star, Open Democracy Russia et Open Caucus.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a déclaré: «Les trois gagnants de cette année sont des Canadiens s'exposant à un danger considérable alors qu'ils travaillent sur des histoires significatives loin de chez eux et sans le soutien d'un emploi stable.»

Les trois journalistes reçoivent chacun une bourse d'une valeur de 2500$, qui leur permettra de s'inscrire à une formation sur le travail en milieu hostile, auprès de l'un ou l'autre de neufs fournisseurs de service identifiés par le Forum. Ces formations sont notamment offertes au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Afghanistan.

L'attribution des bourses du Forum Freelance Fund est administrée par le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme, une organisation vouée au bien-être physique et psychologique des journalistes.

Les bourses FFF sont parrainées par CBC et soutenues par Radio-Canada et des dons individuels. Le Forum est quant à lui soutenu par The Globe and Mail et Cision/CNW.

Dans un autre concours, ouvert jusqu'au 12 juin, le Forum propose la bourse Portenier des droits de l'homme. Ce prix s'adresse aux journalistes et documentaristes indépendants de toute nationalité préoccupés par les violations des droits de l'homme, et qui souhaitent réaliser un projet en ce sens.

Cette bourse de 3 000 $ servira également à aider le lauréat à assister à une formation en sécurité en environnements hostiles.

Les deux concours sont gérés en coopération avec le Rory Peck Trust (RPT), une organisation dédiée au bien-être des journalistes indépendants et basée au Royaume-Uni. Le Forum et RPT sont tous deux membres de l'Alliance ACOS, une coalition sans précédent d'organisations de presse, d'associations de journalistes indépendants et d'organisations de la liberté de la presse, qui travaillent ensemble afin de promouvoir des pratiques journalistiques sécuritaires et responsables pour les journalistes indépendants et locaux.

Nos remerciements à Cision et CNW pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Pour plus d'informations veuillez consulter le site du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme http://www.journalismforum.ca ou contactez Jane Hawkes, coordonnatrice-en-chef, à l'adresse suivante : jane.hawkes@journalismforum.ca, Tél: ‪+1 (519) 852-4946.

