Prix En-Tête 2024: les mises en candidature sont ouvertes

LONDON, ON, le 3 janv. 2025 /CNW/ - La période de mise en candidature est désormais ouverte pour les prix En-Tête 2024, elle se terminera le 24 janvier 2025.

Ces prix annuels sont offerts par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. Ils récompensent l'excellence de reportages portant sur deux secteurs du journalisme en santé mentale: la santé mentale au travail et la santé mentale chez les jeunes. Les règlements de chaque catégorie ainsi que les formulaires de candidature sont disponibles sur le site d' En-Tête.

Postulez dès maintenant pour participer aux Prix En-Tête 2024 (Groupe CNW/Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme)

Les prix seront remis lors d'une soirée qui aura lieu à Montréal, le 24 avril 2025. Le maître de cérémonie, le journaliste Raymond Saint-Pierre, animera une discussion avec les gagnants.

Pour la première fois, les deux catégories de prix sont parrainés par l'Association canadienne pour la santé mentale .

Il n'y a aucuns frais pour poser sa candidature. Les finalistes de chaque catégorie seront sélectionnés par le Forum. Des jurys, indépendants du Forum et du commanditaire, seront ensuite chargés de déterminer les gagnants dans chaque catégorie. Le premier prix de chaque catégorie a une valeur de 1000$.

Les candidatures peuvent être déposées, dans le respect des règles de chaque catégorie, par un journaliste ou encore par une organisation médiatique. Pour découvrir les gagnants de l'an dernier, et les écouter discuter de leur travail, vous pouvez vous rendre sur le site des prix En-Tête .

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada a soutenu la publication des guides En-Tête et Mindset, dont le Forum demeure le seul responsable éditorial. Certains aspects du travail du Forum, autres que ces prix, sont soutenus par la Société Radio-Canada, CBC News, le Globe and Mail, Myriad Canada, ainsi que par des donateurs individuels. Nous remercions le CNW pour la distribution de ce communiqué.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca ou encore à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected] ou en anglais avec Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 519-852-4946, [email protected]