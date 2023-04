Trois initiatives structurantes afin de contrer les effets de la rareté de la main-d'œuvre dans l'industrie touristique

QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) et Tourisme Laval annoncent trois initiatives afin d'améliorer l'attractivité des métiers et des professions, de faire rayonner la diversité des carrières dans chacune des régions et de contribuer à améliorer la compétitivité du secteur du tourisme en permettant aux travailleuses et travailleurs d'avoir accès à plus de 230 expériences touristiques à l'échelle de la province.

Ces trois initiatives visent soutenir directement les entreprises afin d'atténuer les effets de la rareté de la main-d'œuvre et de favoriser l'émergence de la destination de demain.

Découvrir les métiers du tourisme au cours d'un événement de portes ouvertes

Le CQRHT souhaite démystifier les emplois de l'industrie et offrir aux jeunes, aux travailleuses et travailleurs expérimentés ainsi qu'à toute la population l'occasion de découvrir l'arrière-scène des entreprises touristiques. La première édition des Portes ouvertes sur le tourisme est une occasion privilégiée de visiter des entreprises, de rencontrer les professionnels de l'industrie, en plus de participer à des activités ludiques et éducatives directement sur le terrain, à travers neuf régions du Québec. De leurs côtés, les entreprises touristiques pourront mettre en valeur leurs emplois et faire connaître davantage les possibilités de carrières de leurs régions et secteurs respectifs.

La première édition des Portes ouvertes sur le tourisme aura lieu du 3 au 6 mai 2023. La programmation et l'inscription aux activités proposées sont disponibles sur le site Web emploisaexplorer.com.

Propulser sa carrière et saisir des opportunités d'emploi en tourisme

La diversité, l'étendue des métiers et des professions en tourisme ainsi que les avantages à travailler dans l'industrie sont souvent méconnus du grand public. Ainsi, pour générer de l'intérêt et afin de faire rayonner les opportunités de carrières dans le secteur, l'Alliance, en partenariat avec le CQRHT, lancera prochainement une Campagne nationale de valorisation des métiers et des professions en tourisme. La campagne s'articulera autour du portail numérique monemploientourisme.com et consolidera notamment l'information disponible sur les carrières, des témoignages d'employés ainsi qu'un répertoire dynamique des emplois disponibles partout au Québec. Cette initiative permettra de soutenir concrètement les efforts de recrutement des entreprises pour la saison estivale.

La campagne sera lancée dans la semaine du 17 avril 2023.

Favoriser la rétention en mettant notre destination touristique en valeur

À l'aube de la saison touristique estivale 2023, 13 associations touristiques régionales (ATR) se mobilisent pour donner le coup d'envoi à la « Carte Avantages -- privilèges pour les pros du tourisme » qui permettra de favoriser l'attractivité des emplois et la rétention du personnel, en plus de générer des visites dans de nombreux lieux touristiques au Québec. À ce jour, les ATR ont recruté dans le programme près de 250 entreprises touristiques qui ont inscrit plus de 1 600 travailleuses et travailleurs, leur donnant ainsi accès à plus de 230 offres exclusives qui leur permettent de vivre diverses expériences touristiques et de devenir de précieux ambassadeurs du territoire.

La Carte Avantages se déploie à l'aide d'un portail Web, carteavantagestourisme.ca, qui permet aux entreprises de trouver toute l'information nécessaire pour participer au programme. Cette initiative coordonnée par Tourisme Laval, en collaboration avec Tourisme Charlevoix et Tourisme Lanaudière, est réalisée avec la participation financière du CQRHT.

Citations

« Notre industrie est un vecteur de développement économique et de création de richesse collective de premier plan. Nous devons nous assurer que les emplois et les perspectives de carrières en tourisme se distinguent et répondent aux attentes d'un marché du travail très compétitif. C'est pourquoi notre gouvernement appuie des initiatives innovantes comme celles annoncées aujourd'hui, qui visent tant à attirer de nouveaux travailleurs qu'à fidéliser ceux qui œuvrent dans ce secteur d'activité aussi passionnant que diversifié. » -- évoque la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

« La création d'une connexion directe entre les professionnels de notre industrie, les entrepreneurs et les travailleuses et les travailleurs au cœur de nos entreprises touristiques est l'une des clés pour faire découvrir notre secteur et susciter la passion envers les perspectives de carrières en tourisme. Ces trois initiatives vont permettre de faire rayonner la diversité des emplois offerts et de faire découvrir une industrie inspirante, celle du bonheur ! » -- soutient le directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Xavier Gret.

« Dans un contexte actuel de la réalité de la main-d'œuvre, et d'une grande concurrence sur le marché de l'emploi, nous constatons que les mesures de recrutement traditionnelles ne suffisent plus à combler les besoins. Il faut s'adapter pour mieux se démarquer ! Pour mobiliser les partenaires de l'industrie, cette campagne propose des coffres à outils pratiques adaptés à chacune des réalités régionales et sectorielles. En développant des messages et des contenus créatifs et dynamiques, nous voulons aller à la rencontre des candidats potentiels et s'aligner sur les aspirations et les besoins des travailleurs.euses et des employeurs.euses. Travailler en tourisme, c'est non seulement intégrer un milieu vivant dans lequel on peut voir grand, c'est aussi un secteur d'emploi clé qui crée un effet multiplicateur et qui contribue à la vitalité des régions et à la fierté de tout le Québec. » -- indique le président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Martin Soucy.

« La Carte Avantages - privilège pour les pros du tourisme » est un outil concret, simple et efficace dont l'objectif est de permettre aux entreprises d'améliorer concrètement leur attractivité auprès des travailleuses et travailleurs de notre secteur d'activité. Un tel programme de rabais, qui s'adresse directement au personnel de l'industrie touristique et est commun à plusieurs régions, est une première. Ensemble, ces trois initiatives s'inscrivent dans une ère d'innovation qui va contribuer concrètement à changer les choses pour assurer la pérennité et l'évolution de l'industrie touristique », souligne la présidente-directrice générale de Tourisme Laval, Geneviève Roy.

Faits saillants

Les objectifs de ces trois initiatives sont les suivants :

permettre aux entreprises de mettre en valeur leurs milieux de travail ainsi que les emplois disponibles ;



faire connaître davantage les opportunités de carrières en tourisme afin de faciliter le recrutement de travailleuses et de travailleurs ;



diversifier l'approche de rayonnement afin de favoriser le recrutement des jeunes, des travailleuses et des travailleurs expérimentés et des clientèles éloignées du marché du travail ;



augmenter les facteurs d'attractivité et de rétention des emplois en tourisme et mettre en valeur l'offre touristique dans une perspective de recrutement de main-d'œuvre.

Le financement provenant du ministère du Tourisme pour chacun des projets s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., qui vise à soutenir la relance et la croissance du secteur touristique.

À propos du CQRHT

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie touristique. Depuis 25 ans, l'organisation travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Leur mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. L'Alliance réalise également des mandats délégués par le ministère du Tourisme, notamment la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec dans le cadre d'un partenariat unique avec l'industrie. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

À propos de Tourisme Laval

Chef de file d'une industrie innovatrice, Tourisme Laval contribue au développement de Laval comme destination touristique, assure le leadership sur le plan de l'accueil et de la promotion des attraits et joue le rôle d'agent rassembleur auprès des membres et partenaires, dans une perspective de développement durable.

SOURCE CQRHT