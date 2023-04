Trois fois plus de logements créés à Victoriaville au premier trimestre de 2023

VICTORIAVILLE, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le travail pour augmenter le nombre d'unités d'habitation à Victoriaville se poursuit et les résultats se confirment à la lecture du rapport des permis pour le premier trimestre de 2023 à Victoriaville. Des permis ont été délivrés permettant l'ajout de 87 unités d'habitation à Victoriaville, comparativement à 25 pour la même période en 2022. Les valeurs de permis émis en 2023 atteignent 15 195 995 $, soit une valeur supérieure aux investissements réalisés pour la même période en 2022.

La rénovation du Manoir permettra d’ajouter 58 nouveaux logements à Victoriaville. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« L'ajout de logements est une priorité. La création d'un service d'accompagnement pour les personnes à la recherche d'un logement, l'adaptation de notre réglementation, la création d'un poste de conseiller en habitation et le développement d'un outil géomatique permettant de répertorier les terrains à potentiel de densification démontrent notre volonté d'agir. Je tiens à féliciter l'ensemble des entrepreneurs qui développent des projets qui permettent de combler un besoin réel en logement sur notre territoire », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Le printemps est bel et bien commencé et nos équipes sont prêtes à recevoir les différents projets de construction et de rénovation à Victoriaville. J'invite les personnes intéressées à rencontrer les professionnels de la Ville qui sauront répondre à leurs questions pour bien démarrer leur projet », ajoute le conseiller municipal et élu membre du comité consultatif d'urbanisme, Michael Provencher.

Parmi les 126 permis émis depuis le début de l'année, la rénovation du Manoir (2 000 000 $), l'agrandissement de l'école Le tandem (1 798 800 $), la construction d'une habitation de neuf logements sur la rue Garand (1 500 000 $), la construction d'une habitation de six logements sur la rue Noël (1 215 000$) et la rénovation de l'Hôtel-Dieu-d'Arthabaska (1 189 900$) se hissent au sommet des principales valeurs de permis émis en 2023.

Pour un projet, il est possible en tout temps de faire une demande de permis en ligne ou de consulter les fiches explicatives à partir de la section dédiée au vic.to/permis. Pour une demande de permis, il est également possible de parler à un inspecteur en communiquant avec la Ville par téléphone (819-758-1571) ou par courriel ( [email protected] ).

