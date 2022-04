Trois finissant.e.s pour le Conservatoire

Récitals d'examens terminaux

RIMOUSKI, QC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est fier d'annoncer que trois de ses étudiant.e.s feront leur examen terminal cette année. Dans les prochaines semaines, Samuel Lepage, étudiant en cor, Guy Lavoie, étudiant en saxophone, et Mélissa Ross-Plante, étudiante en hautbois proposeront des récitals de haut niveau aux mélomanes de la région.

Ces examens, ouverts au public, sont une étape cruciale du cheminement pédagogique des étudiant.e.s du Conservatoire, car ils concluent un cycle universitaire. En effet, ils viennent couronner les milliers d'heures de répétition, de travail assidu et de recherche réalisés au cours de nombreuses années de formation musicale.

Chaque récital sera enregistré, et ce sont ces vidéos qui seront par la suite évaluées par un jury composé de professeur.e.s du Conservatoire, mais également de musiciens professionnels. Formés par spécialité, ces comités déterminent si la performance de chaque étudiant.e atteint les objectifs de leur programme respectif et, par le fait même, s'ils peuvent obtenir leur diplôme du Conservatoire. Le processus de délibération se tiendra du 22 avril au 5 mai prochain.

« C'est un honneur de pouvoir tenir les examens de nos étudiants dans notre région. Traditionnellement, cette étape du parcours se faisait à Montréal et seules quelques personnes avaient l'occasion de venir encourager nos finissants. Mélissa, Samuel et Guy ont travaillé très fort pour en arriver là et je souhaite sincèrement que le public soit au rendez-vous! », explique Annie Vanasse, directrice du CMR.

Examen terminal : Samuel Lepage

8 avril 2022 à 13 h

Instrument : cor

Professeur : Trent Sanheim

Au piano : Jérémie Pelletier

Examen terminal : Guy Lavoie

12 avril 2022 à 13 h

Instrument : saxophone

Professeur : Louis-Philippe Bonin

Au piano : Maurice Laforest

Examen terminal : Mélissa Ross-Plante

13 avril à 10 h

Instrument : hautbois

Professeur : Normand Forget

Au piano : Maurice Laforest

Les trois récitals, offerts sans réservation et tout à fait gratuitement, auront lieu à la Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire de musique de Rimouski.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. conservatoire.gouv.qc.ca

