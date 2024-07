Trois finalistes dans la région de la Montérégie au - concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que trois entrepreneurs agricoles se sont démarqués au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! dans la région. Ils ont été sélectionnés parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations et de leurs compétences de gestionnaires.

Il s'agit de :

Carianne Lemire , de l'entreprise Transplant CL inc., Saint-Michel .

, de l'entreprise Transplant CL inc., . Frédérique Boucher, de l'entreprise Mange tes légumes, Salaberry-de-Valleyfield .

. Michaël Tougas, de la Ferme La Rosace S.E.N.C., Saint-Louis .

Citation

« Les finalistes de ce concours se distinguent notamment par leur brillant parcours et l'avenir qu'ils façonnent au sein de leur entreprise. Félicitations à Carianne Lemire, Frédérique Boucher et Michaël Tougas pour leur dynamisme et leur talent en gestion. Ils ont su s'imposer non seulement au sein de leurs entreprises respectives, mais également comme des entrepreneurs d'excellence en Montérégie. Nous sommes fiers de les compter parmi les 10 finalistes, vous pouvez être extrêmement satisfaits de votre parcours. »

Mme Sonia Simard, directrice territoriale à La Financière agricole du Québec

À propos des finalistes

Carianne Lemire

Transplant CL inc., Saint-Michel

« Ce qui me distingue, c'est ma soif d'en apprendre plus. Je ne m'arrête pas devant les obstacles, je trouve des façons de les surmonter. Je n'ai pas peur de mettre du temps pour atteindre mes objectifs. »

Avec ses formations en comptabilité ainsi qu'en horticulture et gestion des espaces verts, Carianne apporte une expertise diversifiée à l'entreprise. Transplant C.L., c'est l'idée d'extraire la production de transplants de l'entreprise familiale déjà existante. Cette division fait passer la production de 6 millions de transplants en 2019 à une prévision de 22,5 millions en 2024 pour répondre à la demande grandissante. Cette expansion n'empêche pas Carianne d'offrir un service hors pair pour satisfaire toute cette précieuse clientèle.

Frédérique Boucher

Mange tes légumes, Salaberry-de-Valleyfield

« Je suis fière d'avoir appris à devenir entrepreneure et maraîchère malgré le fait que je ne vienne ni d'une famille d'agriculteurs ni d'une famille d'entrepreneurs. »

Frédérique, entrepreneure passionnée, a transformé une terre familiale convoitée en une ferme maraîchère prospère. Elle est partie de zéro à l'âge de 30 ans. Responsable de la production, de la mise en marché, des ressources humaines et de la gestion administrative, elle a été très curieuse et s'est intéressée à tout, même si elle n'a pas de racines agricoles ou entrepreneuriales. Ses projets d'expansion pour l'année 2024-2025 visent entre autres une diversification de ses activités.

Michaël Tougas

Ferme La Rosace S.E.N.C., Saint-Louis

« Le démarrage de l'entreprise avec ma partenaire, à partir de nos propres moyens et dans un contexte agricole difficile, est une source de fierté, d'autant plus que nos produits sont bien accueillis par notre clientèle. »

Michaël a co-fondé la Ferme La Rosace, une ferme maraîchère bio-diversifiée axée sur l'écologie et la qualité alimentaire. Il gère la production en serre et en champs, la main-d'œuvre, les réseaux sociaux et l'image de marque. La ferme repose sur quatre grands principes : rentabilité financière, produits d'exception, écologie et partage de connaissances. Malgré le contexte difficile dans lequel l'entreprise a démarré, ses produits ont été très bien accueillis dès la première saison. Grâce à son engagement et à ses partenariats, Michaël aspire à maintenir la portée internationale de l'entreprise et à poursuivre une mission durable.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

