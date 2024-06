Des scientifiques mèneront des recherches de pointe pour appuyer les personnes atteintes de

cardiopathies congénitales et leurs familles

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Cœur + AVC, en collaboration avec la Fondation Brain Canada, l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire et l'Institut de génétique des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), est heureuse d'annoncer les trois équipes de recherche gagnantes du concours de subventions d'équipe pour la recherche sur les cardiopathies congénitales. Les chercheuses et chercheurs étudieront les cardiopathies congénitales à toutes les étapes de la vie des personnes atteintes, en tenant compte tant de leur santé physique que mentale. Une attention particulière sera accordée au sexe et au genre, à la santé et au bien-être des Autochtones et à l'équité en matière de santé.

Toutes nos félicitations aux équipes gagnantes :

Chercheuse ou

chercheur principal Établissement d'accueil Titre du projet Domaine de recherche







Luc Mertens The Hospital for Sick

Children (SickKids) Precision Health for

patients with

Univentricular HeaRts

across the Lifespan

(PHUR4Life) (La santé de

précision à toutes les

étapes de la vie des

personnes ayant un cœur

univentriculaire) Causes et dépistage

précoce







Thalia Field Université de la

Colombie-Britannique Lifespan Brain Health

Trajectories in Congenital

Heart Disease: the role of

sex and gender (Évolution

de la santé cérébrale à

toutes les étapes de la vie

des personnes atteintes

de cardiopathies

congénitales : le rôle du

sexe et du genre) Santé cérébrale et

cardiopathies

congénitales







Andrew Mackie Université de l'Alberta Optimizing Care

Transitions Across the

Lifespan in Congenital

Heart Disease

(Optimisation des

transitions dans les soins

à toutes les étapes de la

vie des personnes

atteintes de cardiopathies

congénitales) Transitions dans les

soins









Les personnes atteintes de cardiopathies congénitales vivent plus longtemps que jamais grâce à des découvertes en matière de traitement chez les nourrissons et les enfants. L'accès à des soins et à des services spécialisés demeure tout de même un grand défi partout au pays pour les personnes atteintes de cardiopathies congénitales et leurs familles. Des efforts collaboratifs sont nécessaires pour accélérer les changements apportés au système de santé dans le but d'améliorer les soins et l'accès équitable à des services pour les personnes atteintes de cardiopathies congénitales tout au long de leur vie. Les subventions visent à favoriser la découverte de méthodes de détection précoce des complications, à permettre d'étudier le lien entre le cœur et le cerveau et à améliorer les transitions dans les soins entre les systèmes de santé pour les jeunes et les adultes. L'objectif est d'améliorer la vie des personnes atteintes de ces maladies, et la recherche est essentielle pour y parvenir.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir trois équipes exceptionnelles, de concert avec nos partenaires, qui ouvrent la voie pour améliorer la vie des personnes atteintes de cardiopathies congénitales », dit Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Neuf enfants atteints de cardiopathies congénitales sur dix survivent maintenant jusqu'à l'âge adulte, mais ils auront ces maladies toute leur vie. De nouvelles recherches aideront à faire avancer les connaissances sur les cardiopathies congénitales, ainsi qu'à mieux appuyer les personnes atteintes de ces maladies à toutes les étapes de leur vie. »

« C'est avec fierté que nous collaborons avec Cœur + AVC, les IRSC et ces trois équipes de recherche estimés pour propulser la découverte de solutions novatrices en matière de cardiopathies congénitales », affirme Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Les équipes gagnantes illustrent notre engagement collectif à faire avancer les recherches qui tiennent compte des besoins globaux des patientes et patients, ainsi que notre volonté à favoriser un accès équitable aux soins. »

« Les IRSC sont heureux d'appuyer des découvertes et des innovations qui améliorent notre santé et renforcent notre système de soins de santé. Ces trois équipes vont mener des recherches de pointe pour éliminer des problèmes de santé importants et des obstacles pour les personnes atteintes de cardiopathies congénitales. Par le biais de ce financement fait en partenariat, nous espérons combler les écarts entre les données de recherche, les résultats de santé et l'accès équitable aux soins », disent Dre Ariane Marelli et Dr Christopher McMaster, directrice et directeur scientifiques aux IRSC.

Le financement des subventions d'équipe pour la recherche sur les cardiopathies congénitales a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; à l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) et à l'Institut de génétique (IG) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le principal organisme du gouvernement fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé; et à Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en tant que coordonnateur national de ceux et celles qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permet de faire évoluer la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies cérébrales, et ainsi d'améliorer les résultats en santé de l'ensemble de la population, tant au pays que dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, visitez le braincanada.ca/fr @BrainCanada.

À propos des Instituts de recherche en santé du Canada

Les Instituts de recherche en santé du Canada savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. Pour en savoir plus, visitez le cihr-irsc.gc.ca @IRSC_CIHR.

