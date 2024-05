Trois carpes de roseau capturées dans la baie de Vaudreuil du lac des Deux Montagnes en Montérégie

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le 27 mai dernier, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a capturé trois carpes de roseau, une espèce aquatique réputée envahissante, dans la baie de Vaudreuil du lac des Deux Montagnes. Il s'agit de la quatrième mention confirmée de la présence de carpes de roseau en milieu naturel au Québec depuis 2016, mais la première dans ce secteur de la Montérégie.

Le MELCCFP, en collaboration avec ses partenaires locaux, a réalisé un état de la situation et mis en place une stratégie d'intervention visant à capturer les spécimens observés pour en faire l'analyse. Cet examen permettra notamment de confirmer leur provenance, leur âge, leur origine et leur maturité sexuelle.

Jusqu'à maintenant, l'opération a permis la capture de trois carpes de roseau, mais le Ministère continuera de déployer des efforts dans les prochains jours en vue de favoriser la récupération potentielle d'autres spécimens.

Une espèce qui perturbe l'habitat des poissons indigènes

Étant donné sa croissance rapide, son appétit vorace et son alimentation constituée de végétation aquatique, la carpe de roseau peut fortement endommager l'habitat des poissons, perturber le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et nuire à la qualité de l'eau. Même sans former une population viable à long terme, les carpes de roseau peuvent causer des dommages importants aux herbiers aquatiques dont dépendent de nombreuses espèces de poissons indigènes pour se nourrir ou se reproduire.

Prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes

La prévention est cruciale, car une fois une espèce envahissante établie dans un plan d'eau, son éradication est pratiquement impossible et son contrôle demande des actions récurrentes et coûteuses.

Il est possible de contribuer à prévenir l'introduction et la dispersion des espèces envahissantes en pratiquant les activités de pêche et de loisir de façon responsable, notamment en respectant l'interdiction de l'usage de poissons appâts vivants au Québec.

De plus, il est illégal de relâcher des espèces d'aquariophilie en milieu naturel ainsi que des espèces indigènes dans un plan d'eau où elles ne se trouvent pas habituellement. Le transport de poissons et l'ensemencement en poissons nécessitent un permis délivré par le MELCCFP.

Que faire lorsqu'on pêche une carpe de roseau?

Les carpes envahissantes, dont la carpe de roseau, sont les seules espèces de poissons envahissants dont la remise à l'eau est interdite au Québec. Toute personne qui croit avoir capturé une carpe de roseau est invitée à prendre une photo de bonne qualité du spécimen et de communiquer avec le service à la clientèle du MELCCFP à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1 877 346-6763.

En cas de doute, l'application iPêche est utile pour identifier le poisson capturé. Si le doute persiste, il ne faut pas hésiter à remettre le poisson à l'eau pour éviter la mort inutile d'une espèce indigène. Dans le cas contraire, il faut le conserver au frais et le remettre dès que possible au MELCCFP.

Faits saillants :

Dans les années 1960, quatre espèces de carpes originaires d'Asie (argentée, à grosse tête, de roseau et noire) ont été importées aux États-Unis. Échappées de lieux d'aquaculture, ces carpes ont envahi le fleuve Mississippi et se sont dispersées naturellement dans son bassin versant. L'hypothèse la plus probable de leur présence au Québec est que des individus soient arrivés d'autres plans d'eau infestés connectés au fleuve Saint-Laurent et à la rivière Richelieu .

et se sont dispersées naturellement dans son bassin versant. L'hypothèse la plus probable de leur présence au Québec est que des individus soient arrivés d'autres plans d'eau infestés connectés au fleuve et à la rivière . En Montérégie, un premier individu a été détecté en mai 2016 par un pêcheur commercial dans le secteur de Contrecœur. Une deuxième carpe de roseau a été capturée en juillet 2020 par un pêcheur sportif dans le bassin de Chambly . Deux autres carpes ont été observées et identifiées par une équipe du MELCCFP, mais non capturées, à la fenêtre d'observation de la passe migratoire Vianney-Legendre sur la rivière Richelieu . De plus, plusieurs détections positives d'ADN environnemental (ADNe) de carpe de roseau sont documentées chaque année depuis 2017, dont certaines dans le lac des Deux Montagnes .

. Deux autres carpes ont été observées et identifiées par une équipe du MELCCFP, mais non capturées, à la fenêtre d'observation de la passe migratoire Vianney-Legendre sur la rivière . De plus, plusieurs détections positives d'ADN environnemental (ADNe) de carpe de roseau sont documentées chaque année depuis 2017, dont certaines dans le lac des . En 2016, le MELCCFP a mis en place le Programme québécois de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. Ces efforts ont contribué à la création de plusieurs réseaux de détection et de suivi de ces espèces sur le territoire du Québec. Tous les ans depuis 2016, le MELCCFP effectue des pêches scientifiques pour détecter la présence de carpes de roseau dans des secteurs ciblés.

L'application mobile gratuite iPêche facilite l'identification des différentes espèces de poissons qui fréquentent les plans d'eau douce du Québec et celle de certaines espèces exotiques susceptibles d'être observées sur le territoire québécois.

