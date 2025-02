SURREY, BC, le 15 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à reconnaître les personnes qui ont contribué au bien-être des vétérans et des membres de leur famille et à la commémoration de leurs contributions, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

Aujourd'hui, à Surrey, le ministre Fisher a remis la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants aux trois personnes suivantes en reconnaissance de leurs remarquables contributions bénévoles :

Pour en savoir plus et proposer une candidature pour la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants, visitez le veterans.gc.ca.

Citation

« C'est un privilège pour moi de remettre mes toutes premières mentions élogieuses depuis ma nomination à titre de ministre des Anciens Combattants à ces trois admirables récipiendaires : Clinton Yong-Jin Lee, Allan Bryan Plett et le révérend Paul Richards. Leurs efforts ont contribué à améliorer la vie des vétérans et vétéranes du Canada et à honorer leur service et leur sacrifice. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Les récipiendaires peuvent être nommés par leurs pairs, des membres de leur famille ou d'autres personnes.

La Mention élogieuse est destinée principalement aux vétérans, mais les non-vétérans peuvent également la recevoir.

La Mention élogieuse consiste en un certificat, une épinglette pour usage civil et une barrette à porter avec des décorations.

Le dessin comporte une feuille d'érable dorée posée sur un coquelicot rouge - une fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre - avec la couronne royale sur le dessus de l'épingle.

