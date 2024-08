CAP-AUX-MEULES, QC, le 2 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent l'octroi de plus de 350 000 dollars pour financer trois projets aux Îles-de-la-Madeleine, qui contribueront à améliorer l'efficacité, la qualité, et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer de la province. La contribution du gouvernement du Canada à ces trois projets s'élève à 252 527 $, alors que celle du gouvernement du Québec est de 108 226 $.

Le Fonds des pêches du Québec (FPQ) appuie des projets dans les domaines de l'innovation, des partenariats scientifiques, des pêches commerciales, de l'aquaculture, et de la transformation. Dans le cadre de la prolongation du FPQ jusqu'en 2026, les contributions combinées des deux gouvernements au FPQ se traduiront par des investissements s'élevant au total à 11,6 millions de dollars. Elles créent des opportunités et améliorent la valeur marchande du poisson et des fruits de mer de qualité supérieure, issus de pratiques durables au Québec. Pêches et Océans Canada (MPO) tient à rappeler qu'il continue d'accepter des projets, et ce, tout en accordant dorénavant une priorité aux projets novateurs liés au sébaste.

« Nous annonçons aujourd'hui un financement important pour l'industrie de la pêche aux Îles-de-la-Madeleine. Les investissements réalisés dans le cadre du Fonds des pêches du Québec contribuent à stimuler notre économie locale, provinciale et nationale. C'est encore une preuve que le gouvernement du Canada répond présent pour ses communautés côtières et ses pêcheurs. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le FPQ appuie des projets dans les domaines de l'innovation, des partenariats scientifiques, des pêches commerciales, de l'aquaculture, et de la récolte et transformation des produits de la mer.

