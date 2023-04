CHANGZHOU, Chine, 26 avril 2023 /CNW/ - TrinaTracker, le fournisseur de solutions de traqueurs solaires intelligents de Trina Solar (SHA : 688599), annonce avoir reçu un rapport d'analyse technique indépendant d'une tierce partie de renommée internationale pour sa technologie SuperTrack. Le rapport a examiné la technologie SuperTrack et estimé son impact potentiel sur la génération de projets. Le rapport indique que la technologie SuperTrack de TrinaTracker pourrait accroître de 3,06 % la production de la centrale d'énergie solaire.

Technologie SuperTrack deTrinaTracker

Selon le rapport, la méthodologie de traqueur intelligent SuperTrack a été examinée et les estimations de production pour un projet hypothétique de 100 MW à Campina, en Espagne, ont été réalisées. Le rapport indique que la technologie SuperTrack a la capacité d'accroître la production d'énergie des centrales solaires en captant la lumière diffuse dans des conditions nuageuses et en réduisant l'ombrage de rangée en rangée sur des sites situés sur des terrains au relief ondulé.

SuperTrack est un système de contrôle de suivi intelligent et à réglage automatique conçu par TrinaTracker, qui applique les algorithmes de retour en arrière intelligent et de suivi intelligent pour corriger l'ombrage causé par un terrain en pente et capter la lumière diffuse dans des conditions nuageuses. À mesure que de plus en plus de projets sont réalisés sur des terrains complexes, l'utilisation de SuperTrack dans le cadre de projets de traqueurs solaires standard augmentera considérablement la production d'énergie. De plus, le rapport indique que la méthodologie SuperTrack est considérée comme étant logique et conforme aux autres algorithmes de suivi avancés utilisés dans l'industrie.

L'analyse a utilisé PVsyst pour modéliser l'impact de SuperTrack sur la production. Étant donné que le traitement par PVsyst des traqueurs à axe unique est principalement basé sur un site plat sans tenir suffisamment compte de la perte de puissance due à l'ombrage de rangée en rangée, la tierce partie calcule les effets des pentes dans chaque direction à l'aide d'analyses PVsyst séparées. En utilisant cette méthodologie, le rapport estime que le gain de production potentiel grâce à la technologie SuperTrack est d'environ 3,06 %. Le résultat est semblable aux propres données de 3,28 % de TrinaTracker simulées par le logiciel SEB mis au point par l'entreprise.

Le rapport a également calculé les différences de coût moyen actualisé de l'énergie entre un système photovoltaïque de suivi à axe unique typique et un système photovoltaïque avec SuperTrack basé sur le projet de démonstration de 100 MW à Campina, en Espagne. Par conséquent, le rapport indique qu'avec la technologie SuperTrack, le projet de coût moyen actualisé de l'énergie pourrait diminuer de 1,25 $ MWh, ce qui équivaut à 2,79 %.

M. Sun Kai, responsable du Smart Tracker Control System, a déclaré : « TrinaTracker est heureux de voir la technologie SuperTrack validée par une analyse indépendante comme étant logique, hautement fiable et avancée dans l'industrie. Nous ne ménagerons aucun effort pour innover dans le domaine de la technologie de suivi intelligente et offrir la solution la plus fiable et à valeur ajoutée la plus grande à nos clients partout dans le monde. »

